Se prepara la vuelta de la mascota para la Jornada Retro

Posible alineación del Málaga CF y el Real Valladolid en la Jornada 29 de LALIGA Hypermotion

ValladolidLa Jornada Retro en LaLiga será el próximo mes de abril. El organismo presidido por Javier Tebas se ha puesto de acuerdo con la mayoría de los 42 clubes que conforman LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion para organizar un fin de semana en el que los equipos jugarán con equipaciones vintage y contarán también con balones especiales, vestimentas antiguas para los árbitros y hasta grafismos televisivos propios del siglo pasado. En ella el Real Valladolid vestirá con una camiseta vintage, pero también recuperará otro elemento de su pasado.

Y es que, como ha podido saber ElDesmarque, el Pucela sacará a la venta 500 unidades de la camiseta que vestirá en la Jornada Retro, que será de la marca Kappa, su actual proveedor y con el logo de Estrella Galicia, que seguirá una temporada más como patrocinador. Además, la novedad llega en que el conjunto blanquivioleta estudia recuperar a Pucelo para la ocasión. El organismo ha confirmado la noticia este mismo viernes por la mañana: se llevará a cabo durante la jornada 31 en Primera División, que se disputará entre el 10 y el 13 de abril.

En un acto sencillo en agosto de 2009, Pucelo se despidió de la afición y de Zorrilla y cedió el testigo de la animación los días de partido a Pepe Zorrillo. El castillo recibió en el centro del campo al zorro, le dio la bienvenida y juntos posaron para los fotógrafos, uno para despedirse, el otro para presentarse. Después, justo antes del comienzo del encuentro, Pucelo comenzó su adiós y dejó el protagonismo a la nueva mascota hasta entonces, que después de 17 años el castillo puede volver a estar presente en un partido del Valladolid. Pepe Zorrillo desveló su identidad. No se trata de un simple zorro, sino de un caballero castellano, vestido como corresponde a su personalidad, con un traje de época, capa, escudo y espada.