ValladolidEl Real Valladolid está en un buen momento y la afición blanquivioleta siempre se vuelca con su equipo, pero, entre los malos horarios y ahora la no venta de entradas por parte del conjunto local, se hace muy complicada la presencia pucelana en recintos como el Estadio de Anduva. La Federación de Peñas del Pucela ha alzado la voz por este motivo, con el siguiente comunicado:

"La Federación de Peñas del Real Valladolid quiere manifestar públicamente su profundo malestar y su firme rechazo ante la situación generada en torno a la ausencia de entradas para la afición visitante de cara al encuentro que enfrentará al CD Mirandés y al Real Valladolid el próximo 22 de marzo en el Estadio de Anduva".

"Según ha trasladado el club local, las obras que actualmente se están realizando en el Estadio han obligado a la reubicación de sus abonados, lo que, según indican, impide disponer de una sectorización que permita habilitar zona visitante para este encuentro. Una explicación que, sin dejar de respetar las circunstancias organizativas del club local, resulta difícil de entender debido a que ya disputó encuentros esta misma temporada en el Estadio de Mendizorroza mientras Anduva se encontraba en obras. Si el equipo ha regresado a su estadio es porque las instalaciones deben encontrarse en condiciones de albergar partidos oficiales con normalidad, algo que entendemos debería incluir también la presencia de aficionados visitantes, como parte esencial del fútbol".

"Además, a principio de temporada se estableció un acuerdo de reciprocidad en número y precio de entradas para ambos encuentros entre ambos clubes. La imposibilidad de cumplir con ese compromiso supone, a nuestro entender, un evidente agravio comparativo que perjudica directamente a la afición blanquivioleta".

LALIGA da la razón al Mirandés

"Ante esta situación, la Federación de Peñas del Real Valladolid se ha puesto en contacto con LALIGA a través de Aficiones Unidas para trasladar formalmente nuestro rechazo a lo que consideramos una situación profundamente injusta para nuestra afición. Sin embargo, la respuesta recibida confirma que actualmente no existe ninguna normativa que obligue a los clubes a facilitar entradas para aficionados visitantes, lo que deja a las aficiones en una situación de clara indefensión. El fútbol también pertenece a sus aficionados, a quienes llenan las gradas cada fin de semana y a quienes recorren cientos de kilómetros para apoyar a su equipo. Cuando se impide o se dificulta su presencia, el fútbol pierde una parte esencial de su esencia".

"Por ello, queremos dejar constancia pública de nuestra condena a una situación que consideramos injusta y que perjudica directamente a la afición blanquivioleta, esperando que en el futuro se establezcan mecanismos y normativas que garanticen el respeto, la reciprocidad y la igualdad de trato entre las aficiones. Porque el fútbol no se entiende sin sus aficionados. Y, cuando se impide que una afición acompañe a su equipo, no sólo se perjudica a un club o a una grada: se empobrece el propio fútbol. No hay fútbol sin aficiones, que nuestros derechos y el de todos no se queden fuera de los estadios".