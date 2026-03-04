Adrián Gómez Sánchez 04 MAR 2026 - 18:49h.

Oficial: el Real Valladolid renueva una de sus perlas de la cantera

Toda la vida en Valladolid

ValladolidEl Real Valladolid ha esperado a que el rumbo se enderece un poco para anunciar dos renovaciones que tenía cerradas hace tiempo. Una de ellas es la de un Iván Garriel que llevaba mucho tiempo esperando que este momento llegara, como así ha expresado tras su ampliación de contrato: "El sueño de cualquier niño que llega al club de su ciudad, el Club de su vida, para mí por lo menos. La verdad que me siento muy muy contento, muy agradecido por la confianza del club, y ahora solo queda seguir trabajando y devolver la confianza dentro del campo".

A pesar de sus 21 años ya ha pasado momentos duros, como su lesión de menisco que le ha tenido tres meses fuera: "Creo que la diferencia entre muchos jugadores es saber superar diferentes dificultades que te puedas encontrar. Empecé la temporada de una forma muy ilusionante y la verdad que fue un golpe muy duro, pero bueno, con el apoyo de mi familia, de mis amigos, de los compañeros del equipo, me pude me pude sobreponer. Me encuentro muy bien y preparado para aportar todo lo que pueda".

El contraste en el lateral izquierdo llega con un Carlos Clerc de 34 años por los 21 de Garriel. Un competidor que para el joven pucelano se ha convertido en referencia sobre el césped: "Carlos está a un nivel muy alto, eso me ayuda. Me fijo en su tranquilidad y en que sabe lo que tiene que hacer, la toma de decisiones, en cada momento. Eso le permite acertar".

"A la gente de Valladolid nos duele un poco más la situación. No es la situación que se merece el Real Valladolid ni en la que debería estar, pero hay que ser realistas, hay que ser valientes y asumir la situación en la que estamos. Todos somos conscientes de ello. Queremos tirar para arriba y estamos trabajando para conseguirlo, y también queremos el apoyo de la afición, que al es una parte indispensable del Club. Ojalá podamos darles muchas alegrías".