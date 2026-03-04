Basilio García Sevilla, 04 MAR 2026 - 14:16h.

"Fue un momento de diablo para mí, de frustración por no ganar el partido"

La emoción de un niño con su padre tras el gol de chilena de Antony en el derbi

Antony fue protagonista en el derbi del pasado domingo ante el Sevilla FC. Primero, por el golazo con el que el Real Betis Balompié se puso por delante, segundo porque de ahí en adelante su rendimiento no fue el mejor, y tercero por un enfrentamiento con la grada al término del partido bastante desagradable.

Antony viene de días complicados, se sacrificó en el derbi para jugar con “dolor en el pubis, en el aductor y con fiebre”, y ha aprovechado la oportunidad que le han brindado los medios del club para excusarse por ese enfrentamiento que mantuvo con el Gol Sur del Estadio de La Cartuja. “Los béticos saben el cariño que tengo por todos. Fue un momento de diablo para mí, de frustración por no ganar el partido, por estar enfadado también por estar jugando con fiebre y con dolor”.

“Soy un jugador que me exijo mucho y no es nada contra los aficionados, nada contra los béticos, eso nunca. Todos saben que yo quiero mucho a este club, quiero mucho a la afición. Fue un momento de estar caliente, yo fui solo a preguntar, pero ya ha pasado. Nosotros aquí dependemos de la afición, todos nosotros, porque jugamos por ellos. Lo más importante es que vamos a estar juntos y vamos a conquistar grandes cosas juntos”, añadía el brasileño.

Sus problemas en el derbi. “Siempre cuando hablo de poner la camiseta de Betis y jugar con sacrificio. No hablé de que tenía fiebre para que no pensaran en excusas, pero sé las cosas que he pasado. Estoy bien, estoy mejorando y seguimos. Cuando me pongo la camiseta de Betis voy a querer siempre estar al 100%”.

Análisis del partido. “Hacemos una primera parte muy buena y salimos muy tristes, muy frustrados de este empate, pero tenemos que seguir. Tenemos muchos partidos por delante, sabemos la importancia de este derbi y fue muy duro, muy difícil. Tenemos que cambiar la página porque tenemos muchos partidos y muchos objetivos también”.

Frustración. “Cuando termina el partido es un momento de frustración, por estar ganando 2-0 jugando en casa, con la afición haciendo una fiesta muy linda. Ya habíamos empatado un partido contra el Rayo en casa, teníamos que ganar, y pasó lo mismo en el derbi, y además en derbi, que es el partido más importante del año. Es un momento de frustración, de tristeza, por dejar escapar esos tres puntos”.