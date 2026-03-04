Celia Pérez 04 MAR 2026 - 13:49h.

Presentado hoy como nuevo técnico babazorro tras la marcha de Coudet

Coudet explica su salida del Alavés para irse a River Plate: "Espero que no se vea como una falta de respeto"

Compartir







Quique Sánchez Flores ha sido presentado este miércoles como nuevo entrenado del Deportivo Alavés. Tras la marcha del Chacho Coudet a River Plate tomas las riendas del conjunto babazorro tras más de dos años al margen desde su salida del Sevilla. En Vitoria se reencuentra con Mariano Díaz y con un equipo que pelea con la permanencia en LALIGA EA Sports.

Para empezar, el técnico comenzó hablando de la plantilla y de la conversación que espera tener con un Mariano que lleva meses en el ostracismo. "Nos quedamos con lo mejor que tenga el actual Alavés. Nos quedaremos con los que creamos que es lo mejor. Siempre hay que rescatar y a partir de ahí le daremos un sello propio, que se acerca bastante a lo que ha sido la filosofía del Alavés todo este tiempo", comenzó exponiendo.

PUEDE INTERESARTE Quique Sánchez Flores acepta coger las riendas del Alavés tras la marcha del Chacho Coudet

"La figura de Mariano, lo conozco de todo este tiempo del Sevilla. Hace dos temporadas. Voy a hablar con él. Me gustaría contar con todos los jugadores. Es mi objetivo, que todos crezcan y saquen su mejor rendimiento, pero claro, no va a haber excepciones. Todos van a estar exigidos. Es una plantilla muy entrenable, muy profesional. Eso es lo mejor que le puede pasar a un entrenador", añadió.

Quique Sánchez Flores y casi los dos años sin entrenar desde que salió del Sevilla

Desde que abandonara el Sevilla en 2023 una vez conseguida la permanencia, el madrileño no ha vuelto a entrenar. Ahora cuenta cómo ha estado viviendo todo este tiempo lejos de los banquillos. "Yo soy un apasionado del fútbol, me metaboliza. Me da vida, es mi vida. He estado más tiempo en el fútbol que fuera de él. Es una pasión tremenda. La capacidad de ver como evoluciona el fútbol es importante. Ahora hay que demostrar que estamos capacitados para el resto del Alavés. No es un reto de 12 de partidos, es un reto de hacer crecer", señaló.

PUEDE INTERESARTE Quique Sánchez Flores como sustituto del Chacho Coudet si se marcha a River Plate

Además, Quique se mostró ilusionado por el proyecto que tiene por delante y señaló que no llega a un equipo roto. "No voy a coger un equipo roto. Es un equipo que tiene alma, que esta bien montado. Es un quipo que tiene buenos jugadores. Es una plantilla que me gusta. Tiene jugadores muy ordenados. Desde fuera hemos estudiado cosas, hemos seleccionados cosas que pueden ir en otra dirección y eso es lo que vamos a intentar hacer. Es un equipo con muchas posibilidades", añadió.