Celia Pérez 04 MAR 2026 - 09:13h.

Ha querido dejar sus últimas palabras antes de marcharse

Quique Sánchez Flores acepta coger las riendas del Alavés tras la marcha del Chacho Coudet

Era un secreto a voces y ayer por fin se hizo oficial. El Chacho Coudet abandona el Deportivo Alavés para poner rumbo a River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo tras unos días de intensos rumores en el que el técnico argentino negaba dichos contactos. Ahora ya es una realidad y se despide del cuadro albiazul pidiendo comprensión a la afición por su decisión.

"Hoy toca tomar una decisión. Siento que es una gran oportunidad y espero que no se vea como una falta de respeto. Confío mucho en este plantel, seguramente las cosas van a ir bien y se va a cumplir el objetivo", explicó el que hasta ahora había sido entrenador babazorro.

"Quiero mandar un gran abrazo a toda la afición del Alavés. Estoy muy agradecido por el trabajo y el respeto mostrado. A nivel institucional cuentan con un gran dueño, con con una gran directiva y con trabajadores que son muy importantes en el día a día y que lograr que este club se sostenga en Primera División", expuso ante su marcha del club.

Quique Sánchez Flores relevará al argentino Eduardo Germán Coudet como técnico del Alavés con un contrato hasta junio de 2028 y dirigirá su primer partido este domingo ante el Valencia.

El club destacó en una nota de prensa que el nuevo técnico cuenta con “una sólida experiencia tanto en LaLiga como en competiciones europeas”.

Sánchez Flores, “técnico de prestigio y carácter competitivo” ha dirigido a equipos como Valencia CF, Atlético de Madrid, Getafe CF o RCD Espanyol, entre otros. Suma más de 350 partidos dirigidos en Primera División y nivel internacional ha dirigido al SL Benfica portugués, con quien fue campeón de la Copa de Liga, y al Watford FC de la Premier League.

Además, conquistó la Copa de la UEFA y la Supercopa al frente del Atlético de Madrid. "Su experiencia en la gestión de vestuarios y en competiciones de máxima exigencia competitiva supone un aval para liderar el proyecto deportivo albiazul y alcanzar el objetivo de seguir un año más en la máxima categoría”, consideró el club vitoriano.