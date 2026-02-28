Andrea Esteban 28 FEB 2026 - 00:05h.

El técnico recordó un polémico antecedente arbitral del pasado

Eduardo Coudet volvió a ser protagonista tras la derrota del Deportivo Alavés ante el Levante UD en LaLiga EA Sports. El técnico argentino no quiso entrar en detalles sobre su futuro, tras los rumores que le vinculan con Club Atlético River Plate, pero sí centró su discurso en la polémica arbitral que, según él, condicionó el encuentro.

El entrenador insistió en que su equipo había competido bien durante gran parte del partido, pero señaló la expulsión de Parada como el punto de inflexión. Además, lanzó un mensaje indirecto sobre el colegiado Hernández Maeso, recordando un episodio del pasado.

La expulsión que cambió el guion del partido

Coudet fue directo en su análisis del choque: “Si la primera amarilla era finita, la segunda no la entiendo. Eso condiciona todo el partido”.

El técnico explicó que el Alavés dominó la primera mitad con numerosas llegadas, pero volvió a lamentar la falta de efectividad ofensiva: “Hicimos 13 remates en el primer tiempo, pero nos faltó el gol”.

Tras la expulsión, según el argentino, el partido se rompió: “Con uno menos en LaLiga se sufre. Ahí se terminó el encuentro”.

La “mochila pesada” del árbitro

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Coudet aludió al historial del árbitro en partidos entre ambos equipos: “Venía a dirigir un partido con una mochila pesada. No me gusta hablar de los árbitros, pero hay detalles que se pueden evitar”.

El técnico se refería al penalti señalado en 2023 que permitió al Alavés ascender a Primera División, una acción también decidida por Hernández Maeso.

Futuro y River Plate: sin contactos confirmados

Sobre los rumores que le vinculan con River Plate, Coudet fue tajante: “No, sinceramente, no ha habido contactos”. El entrenador prefirió centrarse en el presente del equipo y en preparar los próximos compromisos de liga.