La reacción de los jugadores del Alavés tras la despedida de Coudet y las dos reuniones con River Plate

Lucas Gatti Argentina, 02 MAR 2026 - 16:33h.

Todos los detalles de lo que está pasando con el Chacho

Quique Sánchez Flores como sustituto del Chacho Coudet

Compartir







Eduardo Coudet está muy cerca de convertirse en el nuevo entrenador de River Plate tras la salida de Marcelo Gallardo. El Chacho dejará el Deportivo Alavés en los próximos días para viajar hacia la Argentina. El fin de semana pasado, hubo dos reuniones de manera virtual entre dirigentes riverplatenses, el director técnico de 51 años y su representante, Cristian Bragarnik, para negociar el regreso del DT al fútbol argentino.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el último sábado el presidente Stefano Di Carlo junto al director deportivo Enzo Francescoli, se comunicaron por primera vez con Coudet para tantear y manifestar el interés de River por él. La reunión virtual dejó una muy buena imagen y el Chacho dio el ok para seguir negociando. El domingo siguiente, en un nuevo conclave, pulieron los detalles del acuerdo y hubo nuevos avances. Ambas partes, coincidieron en qué van a negociar con autoridades del Alavés la salida de Coudet. La idea, en un principio, será acordar una compensación económica para rescindir el contrato del entrenador.

Cabe aclarar que Coudet no tiene en su contrato con el Alavés una cláusula de rescisión en caso de marcharse de España. Desde River, ofrecieron un resarcimiento para destrabar su salida que, pero por ahora no hubo acuerdo por ser bajo. Ahora, la decisión final la tendrá el club babazorro, aunque la dirigencia española no se interpondrá para la salida del argentino.

Hoy, el entrenador argentino dirigió la práctica en la ciudad deportiva de Ibaia y les comunicó a sus jugadores de esta posibilidad de ir a dirigir a River Plate. El argentino estuvo acompañado del resto del cuerpo técnico. En un momento de la práctica, los jugadores han formado un pasillo por el que ha pasado Coudet junto a sus colaboradores en una especie de despedida. Al término del entrenamiento, que duró una hora, el técnico argentino se abrazó con distintos empleados del club.

En caso de que lleguen a un acuerdo económico, el orientador viajará hacia la Argentina el próximo miércoles para sumarse a River antes del fin de semana. El contrato del Chacho con el Millonario será hasta el 31 de diciembre de 2027. El cuerpo técnico estaría integrado por Patricio Graff y Carlos Fernández como ayudantes de campos, y Octavio Manera y Guido Cretari como preparadores físicos.

No obstante, Marcelo Barovero seguirá en el club argentino como entrenador de arqueros y se sumará al cuerpo técnico de Coudet, ya que Javier Barbero, quien ocupaba el puesto en Alavés, se quedará en el club español.

PUEDE INTERESARTE Decimocuarto entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

La derrota del Alavés por 2-0 ante el Levante fue el último partido dirigido por el Chacho, que dejó un sinsabor en su paso por LaLiga. Desde su arribo a mediados de 2024, el argentino dirigió 55 partidos, con un saldo de 17 victorias, 17 empates y 21 derrotas. En lo que va de LaLiga, obtuvo 7 triunfos, 6 empates y 13 caídas, logrando el 42 % de los puntos, ubicándose en la posición 16 del torneo local. Además, quedó eliminado en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Frente a la salida inminente de Coudet, la dirigencia babazorra se movió rápido y ya cerró de palabra la llegada de Quique Sánchez Flores.