Decimocuarto entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 15:25h.

Duodécimo entrenador destituido en LaLiga Hypermotion

Solo 11 de los 22 equipos mantienen al mismo entrenador desde el inicio de curso

LaLiga Hypermotion sigue demostrando lo difícil que es esta categoría. Sobre el césped y también en los banquillos. La actual temporada va camino de récord en cuanto a destituciones se refiere. Recientemente se confirmó el decimocuarto despido de un entrenador en lo que va de año. Rubén Sellés, hasta la fecha míster del Real Zaragoza, se suma a la lista de técnicos que dice adiós a su trabajo.

Rubén Sellés se convierte en el decimocuarto entrenador destituido esta temporada en LaLiga Hypermotion. O lo que es lo mismo, solo 11 equipos de toda la categoría mantienen hasta la fecha al mismo entrenador con el que comenzaron el año. En el caso del Zaragoza, las urgencias por la zona baja han obligado a tomar esta decisión desde las oficinas, donde también se esperan más cambios.

Sellés llegó al Zaragoza para suplir a Gabi Fernández, técnico que había comenzado la temporada, y a Emilio Larraz, quien tomó las riendas del equipo como entrenador interino mientras la dirección deportiva encontraba a su sustituto. Al poco de llegar el equipo parecía levantar el vuelo, pero nada más lejos de la realidad. A 14 jornadas para el final de la competición, el equipo marcha último en la tabla y se encuentra a ocho puntos de la salvación. Un drama para un club histórico que va camino de Primera Federación.

Ante esta situación, el Zaragoza ha decidido destituir a Sellés y se encuentra en busca del nuevo técnico, una misión que probablemente recaiga sobre Lalo Arantegui, quien se postula a suplir en la dirección deportiva a Txema Indias en las próximas horas.

Los entrenadores despedidos en LaLiga Hypermotion

Como decíamos, el de Rubén Sellés supone el decimocuarto despido de la temporada en la categoría de plata. La lista de destituidos la componen los siguientes técnicos: Johan Plat (Castellón), Raúl Llona (Cultural Leonesa), Asier Garitano (Sporting), Gabi Fernández (Real Zaragoza), Fran Justo (Mirandés), Sergi Guillo (Huesca), Sergio Pellicer (Málaga), Ibai Gómez (Andorra), Paco López (Leganés), Guillermo Almada (Real Valladolid), Jesús Galván (Mirandés), Luis García Tevenet (Real Valladolid) y Cuco Ziganda (Cultural Leonesa).