Andrea Esteban 01 MAR 2026 - 18:00h.

El partido se detuvo a los tres minutos de juego

El partido entre el Real Sporting de Gijón y el CD Leganés quedó suspendido este domingo en el Estadio El Molinón tras producirse una emergencia médica en la grada que, horas después, el club confirmó que terminó con el fallecimiento de un aficionado.

El encuentro comenzó con normalidad, pero rápidamente tuvo que ser interrumpido por una situación de urgencia en el graderío sur, concretamente en uno de los vomitorios de acceso al estadio.

Según se informó en el propio recinto, un aficionado local se habría desvanecido, requiriendo asistencia sanitaria inmediata. Por el momento no han trascendido más detalles oficiales sobre su estado ni sobre las causas concretas del incidente.

Ante la falta de condiciones para reanudar el encuentro, el colegiado Daniel Palencia Caballero envió a los futbolistas a vestuarios a la espera de una decisión definitiva.

Tras más de media hora desde la interrupción inicial, la megafonía de El Molinón anunció la suspensión oficial del partido, que será reprogramado en una nueva fecha aún por determinar.

El ambiente en el estadio pasó rápidamente de la expectación deportiva a la preocupación, con ambas aficiones pendientes de la evolución del aficionado atendido.

El comunicado del Sporting

Horas después, el Real Sporting confirmó la triste noticia a través de sus canales oficiales: “Lamentamos el fallecimiento de C. R. G., de 82 años de edad, en el inicio del partido de esta tarde en El Molinón. Abonado del Club desde hace 40 años. Hoy estamos todos muy tristes. Descanse en paz. Nuestro apoyo y cariño para su familia y seres queridos.”

El club asturiano mostró así su pesar por la pérdida de un socio histórico, en una jornada marcada por la conmoción y el silencio en el estadio.