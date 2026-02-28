Adrián Gómez Sánchez 28 FEB 2026 - 21:59h.

Victoria por la mínima con un gol de Marcos André

Alineación confirmada del Real Valladolid y la SD Huesca en la Jornada 28 de LALIGA Hypermotion

ValladolidEl Real Valladolid volvió a ganar y lo hizo en el partido que más lo necesitaba, ante la SD Huesca para salir de la zona de descenso. Una victoria con la portería a cero que deja a los de Fran Escribá con cuatro puntos obtenidos de los últimos seis. Un triunfo con el que el nuevo Estadio José Zorrilla volvió a sonreír.

"La gente nos ha apoyado mucho, muy contento por el esfuerzo de los chicos. No hemos hecho nada, solo hemos ganado un partido y nos quedan 14. En la primera parte ellos estuvieron un poco mejor, no estábamos apretando hacia delante y salimos muy bien en la segunda parte haciendo eso. A todos los que han jugado les he visto algo que me ha gustado. Clerc ha aguantado muy bien y Ponceau tiene talento, juega muy bien al fútbol".

El técnico valenciano explicó el triunfo y valoró la mentalidad del equipo yendo a por el partido y creyendo en lo que hace sobre el césped en todo momento, algo que le ha servido para sacar cuatro de seis desde la llegada del nuevo míster y salir de la zona roja metiendo a muchos equipos en el embrollo: "Estoy muy satisfecho con el día a día y esa es la clave. No habrá partidos cómodos, pero tampoco que no podamos ganar, compitiendo así vamos a estar cerca de ganar en muchos. La recuperación del equipo partía de lo anímico, habíais mimbres y a nivel táctico no había tantas necesidades. Es un triunfo importante de cara al vestuario. Creen en lo que hacen".

Además, detalló el motivo por el que jugó Marcos André por delante de Latasa, lo bien que estuvieron todos y el trasfondo de la posible lesión de David Torres: "Creía que era un partido más para Marcos que para Latasa. Van a jugar los dos juntos más de una vez. No me apetecía cambiar a nadie, porque todos estaban muy bien. Los hicimos por refrescar. Lo de David parecía una luxación de hombro, pero habrá que ver".