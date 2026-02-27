Adrián Gómez Sánchez 27 FEB 2026 - 20:22h.

Casi cuatro meses sin ganar en casa

Las medidas del Real Valladolid para buscar el mejor ambiente posible en Zorrilla ante el Huesca

ValladolidEl Real Valladolid afronta su partido más importante esta temporada hasta la fecha, el sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla contra la SD Huesca. Para este encuentro, segundo con Fran Escribá al frente del equipo, el técnico valenciano cuenta con varias dudas en el once inicial de cara a ese compromiso ante el conjunto oscense.

Pare este duelo, el míster cuenta con la baja segura del central turolense Pablo Tomeo, que vio la quinta amarilla en Gijón y no estará ante su exequipo en el feudo blanquivioleta. Aparentemente, su sustituto debería ser Ramón Martínez, ya que la opción de Mohamed Jaouab, por su nivel mostrado, parece mucho más remota. A partir de ahí, dos son las posiciones marcadas con interrogación para saber por quién apostará Escribá de inicio.

Algunas incógnitas

Una es la del lateral derecho, ya que vuelve de sanción Clément Michelin tras su expulsión por doble amarilla en Granada. Ahí debe decidir si opta por el francés o vuelve a tirar del vallisoletano Iván Alejo en esa posición. También cabe la posibilidad de que jueguen ambos, uno como lateral y otro como extremo. De hacerlo Alejo más adelantado, el entrenador debería decantarse por mandar al banquillo a Sergi Canós Tenés o a Peter Federico González.

La otra posición en la que existen incógnitas es la punta de ataque. En su primer partido, Escribá se decantó por Juanmi Latasa al no estar al 100% Marcos André de Sousa, pero ahora el delantero hispanobrasileño está óptimo y la decisión está entre ellos dos. No obstante, Iván San José, Chuki puede ser el que actúe como mediapunta o segundo delantero.

Todas estas dudas las debe resolver el nuevo entrenador blanquivioleta antes de ese encuentro ante el Huesca, en el que debe elegir el mejor once para tratar de ganar al segundo peor visitante de LALIGA Hypermotion.