Fran Escribá tras su primer partido con el Real Valladolid: "Se han vaciado"

ValladolidDesde hace unos días, el Real Valladolid cuenta con un nuevo entrenador en el banquillo, Fran Escribá. El técnico valenciano cambió la cara al equipo en Gijón y ese empate da esperanzas para poder allanar un poco el camino hacia la salvación en LALIGA Hypermotion. El míster concedió una entrevista a Radio Marca Valladolid en la que habló sobre el presente y futuro cercano del Club.

Escribá volvió a analizar el partido que hizo su equipo en el feudo asturiano: "El equipo me transmitió tras el empate que se había sentido fuerte en el campo, estaban enfadados por no haber ganado. Miro la plantilla que tengo y me gusta. A Erlien, Sanseviero y ese perfil de futbolistas los estoy conociendo ahora. En Gijón puse a los que conocía lo que podían dar, habitualmente no tengo un once fijo".

Además, detalló cómo se produjo su llegada a la entidad blanquivioleta y si hubo opciones anteriormente: "No tuve dudas en venir a Valladolid. Víctor Orta fue muy claro, me llamó para ofrecerme el puesto y le dije que sí. Cuando Almada se fue me contactaron, pero se decantaron por Luis Tevenet. Creo que la elección era buena, pero no salió. Estando sin equipo te das cuenta de lo que se mueve en este mundillo. Desde principio de temporada he tenido ofertas de ocho o 10 equipos en diversos lugares: Chipre, Egipto, Argelia y también en Segunda División, pero rechacé todas".

Modelo y futuro próximo

Fran desarrolló cuáles serán sus líneas maestras para intentar salvar al Pucela: "Con Almada el equipo tenía una seña de identidad, un fútbol desordenado, pero más simple. En defensa quiero orden, pero en ataque desorden, que los jugadores desplieguen su talento". Uno de los nombres propios y que puede condicionar todo es el de Iván San José, Chuki, sobre el que Escribá explicó su adaptación al modelo: "Hemos hablado sobre Chuki, puede jugar en banda perfectamente y darnos libertad para iniciar con dos delanteros. Le veo muy implicado y con ganas. Si uno no tiene carácter es difícil que lo adquiera. Aquí hay líderes tranquilos y en la faceta deportiva como Alejo o Juric. No veo nada que me haga pensar en la posibilidad de que haya algún jugador que no quiera estar aquí".

La palabra final puede ser un buen calificativo para el partido del Real Valladolid ante la SD Huesca en el Nuevo Estadio José Zorrilla y el míster lo ve de la misma manera: "El del sábado es un partido importante futbolísticamente, pero también socialmente. Para mí son 15 finales. A los jugadores siempre les digo que no es una Liga de 42 partidos, son 42 Ligas de un partido. Me gusta jugar en casa, con el aliento de la afición".