Adrián Gómez Sánchez 24 FEB 2026 - 15:06h.

El equipo en descenso con un partido vital

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos en Gijón en la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion

ValladolidEl Real Valladolid se encuentra en puestos de descenso a Primera RFEF y tiene un partido fundamental contra la SD Huesca en el Estadio José Zorrilla en el que debe ganar si o si para salir de la zona roja de la tabla y respirar con algo más de tranquilidad. En este contexto Iván Alejo ha comparecido en la sala de prensa del feudo pucelano antes del vital compromiso en casa con Fran Escribá como entrenador y tras la buena imagen mostrada en Gijón.

El lateral vallisoletano destacó la importancia de la afición en su próximo encuentro el sábado a partir de las 18.30 horas: "Es lógico que la afición esté dolida. Es como cuando un padre discute con su hijo, pero sigue necesitando su apoyo. Necesitamos el campo lleno, necesitamos a la gente más que nunca. Ya habrá momentos de reproches cuando nos salvemos. Sabemos que no merecemos apoyo, pero lo necesitamos. Creo que la gente ha hecho ese clic y nos va a apoyar al máximo, sabe lo que nos estamos jugando".

Sobre el encuentro en sí, Alejo explicó cómo lo afrontan y qué se van a encontrar: "El partido del sábado ante la SD Huesca va a ser muy difícil, típico de LALIGA Hypermotion. Da igual quién juegue ahora. Es un momento de darlo todo y estar juntos, como ya lo estábamos. Tenemos claro que hemos cometido muchos errores todos, por eso estamos en esta situación tan difícil".

El '14' del Pucela explicó cómo se ha sentido tras su ausencia durante tres encuentros y qué les detalló Fran Escribá en estos primeros días: "Han sido tres semanas muy importantes y no he podido estar por sanción. Me equivoqué, pido perdón, como ya lo hice internamente. No estuve a la altura del escudo ni del Club. En Gijón me encontré bien. Escribá nos ha transmitido normalidad sabiendo que somos un buen equipo y que queda mucho todavía. Ha querido simplificar e intentar hacer las cosas bien. El otro día dimos un pasito hacia adelante, es síntoma de que el equipo está muy vivo".