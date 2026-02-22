Adrián Gómez Sánchez 22 FEB 2026 - 16:44h.

ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en el empate (2-2) ante el Real Sporting en la vigesimoséptima jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini.

Guilherme Fernandes (5): Poco más pudo hacer en las dianas encajadas. No dio tanta sensación de inseguridad como otros días.

Iván Alejo (5,5): No despejó bien en el gol encajado. Cabeceó muy bien en el primer palo en el primer gol anotado. Dio al equipo energía e intensidad. Ocho de 12 duelos ganados y asistencia. Estuvo blando en el segundo tanto encajado.

Pablo Tomeo (6): Correcto y sin fisuras, resistiendo bien las acometidas locales.

David Torres (6): Aguantó bien el duelo con Juan Otero y no se le vieron las costuras en exceso.

Carlos Clerc (5,5): Dio la asistencia a Sergi Canós Tenés en el segundo gol anotado. Tuvo madurez y aportó al equipo con el paso de los minutos.

Stanko Juric (5,5): No estuvo contundente en el tanto encajado. Anotó la diana del empate, aunque asumiendo mucho riesgo al tocar un cabezazo de Alejo que ya iba para dentro.

Julien Ponceau (6): De menos a más y creciendo en el partido. Fue fundamental en la jugada del segundo gol agilizando la acción. Fue cambiado en el minuto 70.

Iván San José, Chuki (4,5): No estuvo fino en la mayoría de acciones y, aún así, puso un gran centro desde la esquina en el primer tanto. Dejó solo a Peter Federico González para el tercero.

Peter Federico González (4): Falló una clarísima en el área pequeña.

Juanmi Latasa (5,5): Consiguió aportar al equipo ganando duelos aéreos y se le vio exhausto.

Sergi Canós Tenés (6,5): Marcó un buen gol tras una primera parte discreta. Creció en confianza y completó un buen encuentro.

Desde el banquillo

Víctor Meseguer (5): Ganó todos sus duelos y dio cosas al equipo.

Stipe Biuk (0): No ayudó en el segundo gol. Estuvo andando y sólo jugó 20 minutos.

Mathis Lachuer (s/c): No pudo aportar mucho en lo que estuvo en el campo.

Marcos André de Sousa (5): Se mató a correr y presionar para intentar robar balones.

Iván Garriel (s/c): No pudo aportar mucho en lo que estuvo en el campo.