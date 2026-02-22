Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Real Valladolid
El Pucela acumula cinco partidos sin ganar

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos en Gijón en la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion

Alejo celebra el primer gol del Pucela en el Molinón.
Alejo celebra el primer gol del Pucela en el Molinón. LALIGA.
Compartir

ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en el empate (2-2) ante el Real Sporting en la vigesimoséptima jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini.

Guilherme Fernandes (5): Poco más pudo hacer en las dianas encajadas. No dio tanta sensación de inseguridad como otros días.

Iván Alejo (5,5): No despejó bien en el gol encajado. Cabeceó muy bien en el primer palo en el primer gol anotado. Dio al equipo energía e intensidad. Ocho de 12 duelos ganados y asistencia. Estuvo blando en el segundo tanto encajado.

PUEDE INTERESARTE

Pablo Tomeo (6): Correcto y sin fisuras, resistiendo bien las acometidas locales.

David Torres (6): Aguantó bien el duelo con Juan Otero y no se le vieron las costuras en exceso.

Carlos Clerc (5,5): Dio la asistencia a Sergi Canós Tenés en el segundo gol anotado. Tuvo madurez y aportó al equipo con el paso de los minutos.

Stanko Juric (5,5): No estuvo contundente en el tanto encajado. Anotó la diana del empate, aunque asumiendo mucho riesgo al tocar un cabezazo de Alejo que ya iba para dentro.

Julien Ponceau (6): De menos a más y creciendo en el partido. Fue fundamental en la jugada del segundo gol agilizando la acción. Fue cambiado en el minuto 70.

Iván San José, Chuki (4,5): No estuvo fino en la mayoría de acciones y, aún así, puso un gran centro desde la esquina en el primer tanto. Dejó solo a Peter Federico González para el tercero.

Peter Federico González (4): Falló una clarísima en el área pequeña.

Juanmi Latasa (5,5): Consiguió aportar al equipo ganando duelos aéreos y se le vio exhausto.

Sergi Canós Tenés (6,5): Marcó un buen gol tras una primera parte discreta. Creció en confianza y completó un buen encuentro.

Desde el banquillo

Víctor Meseguer (5): Ganó todos sus duelos y dio cosas al equipo.

Stipe Biuk (0): No ayudó en el segundo gol. Estuvo andando y sólo jugó 20 minutos.

Mathis Lachuer (s/c): No pudo aportar mucho en lo que estuvo en el campo.

Marcos André de Sousa (5): Se mató a correr y presionar para intentar robar balones.

Iván Garriel (s/c): No pudo aportar mucho en lo que estuvo en el campo.

Temas