Adrián Gómez Sánchez 24 FEB 2026 - 10:28h.

Varios partidos con entradas muy bajas

Uno por uno del Real Valladolid: aprobados y suspensos en Gijón en la Jornada 27 de LALIGA Hypermotion

ValladolidEl Real Valladolid llega a su próximo partido en casa del sábado a las 18.30 horas con nuevo entrenador y con una imagen positiva ofrecida en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini ante el Real Sporting de Gijón. Ese partido ante el conjunto oscense es clave y fundamental para los intereses blanquivioletas y para que el objetivo de la permanencia esté un paso más cerca. Para ello, es fundamental la afición y el Club sabe que el Nuevo Estadio José Zorrilla debe apretar para que el equipo comience a sacar mejores resultados en casa.

Como ha podido saber ElDesmarque, el club pucelano trabaja en preparar un buen ambiente para el importante partido del sábado. Entre las opciones que maneja la entidad se plantea recuperar la Fan Zone, olvidada desde hace meses, hacer una promoción de entradas para abonados, que son el principal foco y a los que, además, se quiere incentivar de alguna manera para que acudan al encuentro.

La asistencia al feudo pucelano ha menguado mucho durante las últimas semanas de competición y eso viene reflejado por el flojo nivel del equipo para dar el do de pecho ante su gente. Tanto es así que el Real Valladolid acumula seis de los últimos siete partidos consecutivos con menos de 15.000 espectadores en su campo, ya que el equipo lleva sin ganar en el Estadio José Zorrilla desde noviembre en aquel triunfo por 2-1 ante el Granada CF.

14.320, 14.894, 12.788, 14.897, 18.137, 13.437 y 13.644 son las últimas cifras de espectadores que acudieron a presenciar los compromisos blanquivioletas en las citas más recientes. Habrá que ver si estas medidas que se quieren implementar para ese duelo vital surten efecto o no y si pueden dar ese soplo de energía desde la grada para llevar en volandas al Pucela e intentar sacar los tres puntos.