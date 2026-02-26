Adrián Gómez Sánchez 26 FEB 2026 - 20:01h.

ValladolidEl Real Valladolid mostró una mejor versión en Gijón con Fran Escribá a los mandos y los seguidores blanquivioletas se agarran a eso para sacar la situación adelante y poder retomar el vuelo hacia la zona de la tranquilidad.

El técnico valenciano ha explicado este jueves en rueda de prensa qué hará con los delanteros y a quién colocará en punta con Marcos André de Sousa ya recuperado y Juanmi Latasa en una sequía goleadora que se alarga desde hace cuatro meses. Además, no ha descartado a Iván San José, Chuki como segundo punta: "Marcos ha entrenado toda la semana. Chuki es verdad que es mediapunta, pero le veo con mentalidad de delantero. Aunque el perfil sea diferente, nos podemos asemejar al esquema con dos puntas también con Chuki. Algún cambio en el equipo va a haber. Quiero a todos enchufados. El rendimiento colectivo no está siendo el mejor y eso afecta a que no haya cifras altas individuales. Antes o después, marcará goles Latasa".

Convencimiento para salvar al equipo y dudas en el lateral derecho

Escribá ha detallado la importancia del encuentro ante la SD Huesca. Una victoria del Pucela le haría salir de la zona roja de la tabla: "No hemos usado la palabra final, pero somos conscientes de la importancia que tiene el partido. La gente no quiere pagar un abono y quedarse en casa, se queda en casa porque está enfadada o decepcionada. Sabemos que somos nosotros los que tenemos que dar. Estoy absolutamente convencido de que lo vamos a conseguir. Salir del descenso cuanto antes es importante y significará que hemos ganado al Huesca. Lo anímico es importante, pero lo que será decisivo es lo futbolístico".

El lateral diestro genera dudas por el regreso de Clément Michelin a la convocatoria tras cumplir sanción y el buen rendimiento de Iván Alejo en esa demarcación: "A Alejo le veo tanto de extremo como de lateral, alternará entre ambas posiciones según el partido".