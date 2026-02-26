Adrián Gómez Sánchez 26 FEB 2026 - 13:59h.

Lesión de Amath Ndiaye: qué tiene y cuánto tiempo estará de baja con el Real Valladolid

ValladolidHace unos meses, el Real Valladolid sufrió dos bajas sensibles y su banda izquierda se desarboló por completo. Primero fue la de Amath Ndiaye con una rotura de peroné durante un entrenamiento a las órdenes de Guillermo Almada y la de Guille Bueno con una rotura completa del ligamento cruzado anterior, un esguince de ligamento colateral interno y una lesión meniscal. No obstante, el atacante senegalés puede volver a jugar en competición oficial antes de lo previsto.

Como ha podido saber ElDesmarque, el Pucela cuenta con que Amath regrese a la competición a lo largo del mes de abril. En principio, y si no surgen complicaciones, estaría disponible para, aproximadamente, los últimos siete partidos, justo antes del encuentro ante el Andorra CF. Esas previsiones son para que tenga minutos y habrá que ver cuando vuelve finalmente, pero no debería demorarse mucho más de esos plazos estipulados.

De hecho, ya se ha visto al atacante del Valladolid pisar el césped de los Anexos al Estadio José Zorrilla para empezar con sus últimos pasos en la recuperación y a ver la luz al final del túnel. Amath acumula cuatro goles que han dado puntos al conjunto blanquivioleta y era un jugador muy importante en una banda izquierda que tiene un agujero difícil de cerrar en ataque.

Hasta ese momento en el que vuelva Amath, el Real Valladolid tiene una ardua tarea que resolver de febrero a mayo, salvar la categoría y permanecer en LALIGA Hypermotion al menos una temporada más. No era el objetivo marcado a principio de temporada, pero la competición ha ido poniendo en su sitio al conjunto blanquivioleta, hasta tal punto de que los pucelanos se encuentran en puestos de descenso en la jornada 27 de Segunda División. Una situación muy complicada que habrá que ver si el equipo es capaz de solventar con Fran Escribá al frente.