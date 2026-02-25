Adrián Gómez Sánchez 25 FEB 2026 - 20:29h.

El Real Valladolid quiere llenar Zorrilla

Incidente entre aficiones en El Molinón: carga policial y un expulsado durante el Sporting - Pucela

ValladolidEl Real Valladolid y todos sus estamentos, desde la propiedad hasta la afición, saben lo que se juega el Real Valladolid en el partido contra la SD Huesca del próximo sábado a las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla. Así lo expresó Iván Alejo, uno de los capitanes, en sala de prensa, donde pidió, aunque no lo merezcan, el aliento de la afición: "Es lógico que la afición esté dolida. Es como cuando un padre discute con su hijo, pero sigue necesitando su apoyo. Necesitamos el campo lleno, necesitamos a la gente más que nunca. Ya habrá momentos de reproches cuando nos salvemos. Sabemos que no merecemos apoyo, pero lo necesitamos. Creo que la gente ha hecho ese clic y nos va a apoyar al máximo, sabe lo que nos estamos jugando".

Ahora, es el propio Pucela el que ha lanzado una campaña llamada 'Llenemos Zorrilla'. Con el objetivo de que el feudo vallisoletano ruja más que nunca, los abonados y simpatizantes blanquivioletas podrán adquirir, a través de la web del Club, un pack de entradas para los encuentros ante el Huesca y el CD Leganés por 20 euros. Del mismo modo, pueden comprar entradas independientes para cada uno de los dos encuentros por 12 euros cada una. Éstas se podrán adquirir hasta fin de existencias en todas las zonas del Estadio José Zorrilla a excepción de Tribuna Este, Tribuna Especial y la zona VIP.

Por su parte, el público general también tiene la opción de conseguir un pack para asistir a los dos encuentros a un precio de 30 euros . En este caso, la localidad para un único encuentro tendrá los precios habituales de entre 25 y 62 euros.

Cesión de abono y Fan Zone

En caso de que el abonado no pueda acudir al partido, la entidad blanquivioleta también anima a que ceda su carné. De manera excepcional, para estos encuentros, el 80% del precio de la entrada se podrá acumular para tener un descuento en el precio del abono de la próxima temporada. Otra opción es prestar el abono a un amigo o familiar.

Además, el sábado habrá una ‘fan zone’ desde las 13.30 horas en los aledaños del Estadio. Este espacio para los aficionados contará con puestos de comida y bebida, con un dj que amenizará el momento y otras actividades que pondrán el toque pucelano antes de entrar a Zorrilla.