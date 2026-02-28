Jesús Pérez Baraja 28 FEB 2026 - 17:34h.

Los posibles cambios y dudas de Escribá ante el Huesca: uno, obligado

Un punto y un puesto de diferencia

ValladolidEl Real Valladolid y la SD Huesca se van a enfrentar este sábado a partir de las 18.30 horas en el Nuevo Estadio José Zorrilla de la capital pucelana en el partido correspondiente a la vigesimoctava jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026.

Alineación del Real Valladolid

Después de conocer de forma simultánea una convocatoria de 23 jugadores con las bajas del sancionado Pablo Tomeo y de los lesionados Noah Ohio, Amath Ndiaye y Guille Bueno, y sin la presencia de jugadores del Real Valladolid Promesas, ya se sabe la alineación del Pucela.

Fran Escribá apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo dos cambios respecto al empate (2-2) contra el Real Sporting en el Estadio de El Molinón - Enrique Castro, Quini de Gijón el pasado fin de semana. De esta manera, entran Ramón Martínez por Pablo Tomeo en el centro de la defensa y Marcos André de Sousa por Juanmi Latasa en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador andaluz: Guilherme Fernandes; Iván Alejo, Ramón Martínez, David Torres, Carlos Clerc; Stanko Juric, Julien Ponceau; Peter Federico González, Iván San José Chuki, Sergi Canós Tenés; y Marcos André de Sousa.

Alineación del Huesca

Conocida simultáneamente una convocatoria de 23 jugadores con las bajas de los lesionados Joaquín Fernández y Diego Aznar, y sin presencia de jugadores con ficha del filial , ya se sabe el once de la SD Huesca.

Jon Pérez, Bolo apuesta por un 1-4-2-3-1, introduciendo cinco cambios respecto a la derrota (1-2) frente al CD Mirandés en el Estadio de El Alcoraz de la ciudad aragonesa el pasado fin de semana. De esta manera, entran Toni Abad por Joaquín Fernández en el lateral derecho, Liberto Beltrán por Jesús Alonso en el lateral izquierdo, Jesús Álvarez por Jaime Seoane en el centro del campo, Ignacio Laquintana por Alejandro Cantero en la banda derecha del ataque y Enol Rodríguez por Jordi Escobar en la delantera.

Estos son los 11 elegidos por el entrenador vasco: Dani Jiménez; Toni Abad, Álvaro Carrillo, Jorge Pulido, Liberto Beltrán; Óscar Sielva, Jesús Álvarez; Ignacio Laquintana, Francisco Portillo, Dani Ojeda; y Enol Rodríguez.