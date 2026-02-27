Adrián Gómez Sánchez Valladolid, 27 FEB 2026 - 11:13h.

Las selecciones nacionales tienen que hacer grandes labores de captación y, a veces, incluso mirar en otros países si pueden encontrar algún resquicio para convocar a algún futbolista con su combinado nacional. Es el caso de Ikenna Lionel Ikezu, suizo de padre nigeriano y madre japonesa, que fue citado con el combinado nacional español sub 16 porque su abuelo es de Valladolid.

Dentro de esta política aparece ahora el nombre de Ikenna Ikezu, una de las nuevas apuestas de España para uno de sus equipos de categorías inferiores, cuyo perfil multicultural y proyección ofensiva llamaron la atención de Hernán Pérez. Su abuelo paterno es natural de Valladolid, circunstancia que le permite optar por España a nivel internacional.

Formado futbolísticamente en Suiza, el joven atacante ya había sido convocado anteriormente por las categorías inferiores helvéticas, donde llegó a jugar con la sub 15 y la sub 16 antes de entrar en la órbita de la RFEF. Ahora, Ikezu ha sido convocado por España sub 16 para disputar el Torneo Desarrollo de la UEFA en Los Ángeles de San Rafael, que tiene lugar esta semana frente a Francia, Inglaterra y Dinamarca.

Un perfil interesante

En el plano de clubes, Ikezu milita en las categorías inferiores del FC Zürich, donde compite con el equipo sub 17 en la élite juvenil suiza. Con cerca de 1,80 metros de altura y perfil diestro, el jugador destaca por su capacidad para moverse entre líneas, sumarse al ataque y adaptarse a distintas funciones ofensivas según las necesidades del equipo.

Puede actuar como mediapunta, interior creativo e incluso ocupar alguno de los extremos, participando tanto en la construcción del juego como en la finalización. En el Zürich ya ha empezado a dejar muestras de su aportación ofensiva, con participaciones regulares y goles puntuales que evidencian su progresión dentro del fútbol formativo suizo.