ValladolidEl Real Valladolid sumó una importante victoria (1-0) frente a la SD Huesca casi cuatro meses después de la anterior en el Nuevo Estadio José Zorrilla para conseguir salir del descenso en el que mete al conjunto aragonés gracias a un gol de Marcos André de Sousa.

La prometedora puesta en escena local se diluía en tan sólo unos minutos para darle la iniciativa a un rival que, muy pronto, en el minuto 7, disfrutaba de una gran ocasión con un centro medido de Ignacio Laquintana cabeceado por Enol Rodríguez, adelantándose a su defensor, pero rechazó el guardameta local Guilherme Fernandes en una gran intervención.

Los oscenses eran los que llevaban la iniciativa, con algún tímido acercamiento blanquivioleta como un cabezazo de Marcos André sin peligro desde el borde del área, aunque fue la antesala de la mejor oportunidad vallisoletana con un envío de Peter Federico González al segundo palo donde encontró a Julien Ponceau que asistió a Marcos André, pero el remate del brasileño salía desviado cuando se encontraba frente a Dani Jiménez.

Antes del descanso llegaba un contratiempo para Fran Escribá, que se estrenaba en el Estadio José Zorrilla, ya que la lesión en el hombro izquierdo de David Torres le obligaba a introducir al marroquí Mohamed Jaouab.

Marcos André decide

Tras el paso por vestuarios, se veía a un Pucela dominador, presionante, metiendo al Huesca en su área y, fruto de varias acometidas, con un muy participativo Sergi Canós Tenés, acababa encontrando premio después de un error de Francisco Portillo, que cedía atrás y Marcos André se desquitaba del error en la primera mitad y ajustaba su zurdazo al palo haciendo imposible la estirada de Dani Jiménez.

Jon Pérez, Bolo intentaba, desde los cambios, meterse de nuevo en el partido, pero los locales podían sentenciar con un gran disparo envenenado de Peter Federico al que respondía con una gran mano el portero oscense, como también lo hacía en la otra portería el guardameta luso a disparo de Enol, instantes antes de una nueva ocasión local que frustraba Dani Jiménez ante Ponceau.

Escribá lograba, con las sustituciones, dormir durante unos minutos el partido, pero, en el tramo final, el Huesca se volcaba a la desesperada sobre la puerta de Guilherme que tapaba un pase atrás de Jordi Escobar quien había recibido un gran pase de Daniel Luna en la última ocasión visitante.