Adrián Gómez Sánchez 28 FEB 2026 - 22:18h.

Real Valladolid 1-0 SD Huesca: victoria en Zorrilla cuatro meses después para salir del descenso

Vuelta a la senda del triunfo en casa cuatro meses después

ValladolidEl Real Valladolid ganó, hizo una gran segunda parte y pudo sellar la victoria por más de un gol, pero finalmente el tanto de Marcos André da Sousa contra la SD Huesca en el Nuevo Estadio José Zorrilla dio tres puntos de oro a los blanquivioletas que les sacan de los puestos de descenso.

Desde el vestuario, Marcos André, autor del gol del triunfo, expresó el peso que se quitan de encima con la victoria por la mínima contra el conjunto oscense y su situación en el equipo para aprovechar la oportunidad que le ha brindado Fran Escribá: "Trabajo todos los días intensamente para estar disponible y aportar. Siempre lo dejo todo en el campo. Sé la responsabilidad que tengo en el equipo. Ha sido un buen partido de todo el equipo. Muy contento en lo personal. Latasa y yo somos muy diferentes, pero nos adaptamos bien. Es jodido llevar tanto sin marcar, pero tiene características muy buenas y confiamos en él a muerte".

Es su segundo gol esta campaña y ambos han dado puntos a los pucelanos. El primero fue ante la UD Almería hace muchos meses para abrir el marcador y este sábado ha vuelto a hacer lo propio contra el Huesca para conseguir el trabajado triunfo. Si está bien es un jugador muy importante, pero las lesiones no le han permitido tener la continuidad requerida.

Un triunfo que hace respirar al equipo, pero sin pensarse que ya está todo hecho y el equipo salvado. Hay que seguir dando lo que se ha ofrecido en el campo para conseguir el objetivo de la salvación, que está un partido más cerca y que por este camino seguro que hay más posibilidades de que lleguen esos entre 13 y 18 puntos que debe sacar el equipo de aquí al final".