Adrián Gómez Sánchez 28 FEB 2026 - 21:35h.

Victoria por la mínima con un gol de Marcos Adré

ValladolidÉstas son las notas de ElDesmarque a los jugadores del Real Valladolid en la victoria (1-0) ante la SD Huesca en la vigesimooctava jornada de LALIGA Hypermotion 2025/2026 en el Nuevo Estadio José Zorrilla.

Guilherme Fernandes (7): Buena parada a un cabezazo de Enol Rodríguez y otra a un tiro del delantero desde el vértice del área. Volvió a mostrar seguridad y sacó un buen balón final.

Iván Alejo (7): Nueve de 11 duelos ganados y cinco recuperaciones. Muy intenso y sacando faltas en momentos clave.

Ramón Martínez (6): Permitió un remate a bocajarro de Enol. Completó un sólido partido en defensa.

David Torres (5,5): Contundente en los duelos iniciales. Se le salió el hombro tras un agarrón y tuvo que ser sustituido por Mohamed Jaouab antes del descanso.

Carlos Clerc (7,5): Correcto en sus acciones, se prodigó bien en ataque. Dejó solo a Julien Ponceau liderando una contra. Partidazo.

Stanko Juric (5,5): Nueve de 12 duelos ganados y cinco recuperaciones. Sacó bien la escoba.

Julien Ponceau (7): Sirvió un pase de gol a Marcos André de Sousa. Estuvo muy participativo, ganando duelos y recuperando balones. Cuando tocó el balón verticalizó el juego y el equipo mejoró. La tuvo y se estrelló con Dani Jiménez. Fran Escribá le cambió para los últimos minutos dando entrada a Víctor Meseguer.

Iván San José, Chuki (5,5): Desaparecido más cerca del punta en la primera mitad, pero se entonó en la segunda parte. Volvió a faltarle chispa en el tramo final, aunque sacó cosas.

Peter Federico González (5,5): Mejoró en el segundo acto, la tuvo desde lejos y se encontró con Dani Jiménez. Fue sustituido por cansancio por Clément Michelin.

Marcos André de Sousa (7,5): Falló una clarísima en área pequeña en la primera parte. Las tuvo y se asoció bien. Marcó un golazo con un violento disparo desde la frontal. Se le notó rápido el cansancio por la falta de continuidad. Fue cambiado por Juanmi Latasa.

Sergi Canós Tenés (6,5): Puso buenos centros a sus compañeros y lo intentó desde lejos con un violento disparo. Tiró del equipo al inicio de la segunda mitad. Fue cambiado en el 70 por Mathis Lachuer, pero aportó mucho al equipo.

Desde el banquillo

Mohamed Jaouab (5): Entró por el lesionado David Torres en la primera parte. No se le vieron excesivamente las costuras y eso ya es mucho decir.

Juanmi Latasa (4): Ingresó al campo por Marcos André. La tuvo con un buen reverso y se encontró con Dani Jiménez. No dio una a derechas y perdió muchos balones.

Mathis Lachuer (5): Sustituyó a Sergi Canós Tenés. Sólo tocó seis balones desde que salió al campo.

Clément Michelin (s/c): Entró por Peter Federico. Poco pudo aportar en lo que estuvo en el campo.

Víctor Meseguer (s/c): Ingresó al campo por Ponceau. Poco pudo aportar en lo que estuvo en el campo.