01 MAR 2026 - 14:21h.

El técnico deja al equipo en la última posición de la clasificación

El mensaje de socorro de las peñas ante la situación del Real Zaragoza: "Pedimos auxilio"

La situación del Real Zaragoza empieza a ser crítica. El histórico equipo español se encuentra en la última posición de LALIGA Hypermotion y su descenso fuera del fútbol profesional está muy cerca de ocurrir. Una situación de la que no se ha salvado Rubén Sellés, quién será destituido por el club en las próximas horas.

La derrota en casa con el Burgos ha sido la gota que ha colmado el vaso para que Sellés acabe fuera del equipo. Y podría no ser la única salida. Según apuntan en el 'Heraldo', Txema Indias, director deportivo del equipo maño, podría ser otro de los damnificados, aunque su año de contrato pone muy difíciles las cosas para su marcha. Además, la continuidad de Fernando López, director general, después de una gestión nefasta, parece también estar pendiente de un hilo.

El tercer entrenador del Real Zaragoza esta temporada

El Real Zaragoza comenzó la temporada de manera ilusionante, con un nuevo proyecto de la mano de un Gabi Fernández que parecía el indicado para llevarles de nuevo a primera división. Pero nada más lejos de la realidad. El ex jugador del Atlético de Madrid defraudó en la ciudad aragonesa y el equipo decidió destituirle en octubre.

En su sitio llegó Emilio Larraz, quién fue sólo un parche que duró nada más que siete días en el cargo. Fue entonces cuando Rubén Sellés cogió al equipo, en la última posición y con mucho trabajo por delante. Incluso por un momento pareció que la salvación era posible.

El Zaragoza de Sellés encadenó tres victorias consecutivas e incluso ganó al Racing en el Sardinero, pero esto sólo era un espejismo. El equipo sigue siendo el colista de LALIGA Hypermotion y ahora incluso está ocho puntos más lejos de la salvación. Además, con tan sólo 14 partidos por delante, la figura de Rubén ha sido la señalada después de no ganar desde el pasado 10 de enero. Son muchos los nombres que están sonando para sustituirle, desde un interino, de nuevo, como David Navarro, o la figura de JIM.