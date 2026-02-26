Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 09:27h.

ZaragozaMateo Mejía vivirá un encuentro muy especial el próximo sábado. El canterano blanquillo, tras pasar por el Manchester United y el Sevilla FC, aterrizó en el Burgos. Aunque rival, el delantero no olvida su sentimiento zaragocista y reconoce su dolor por la situación que atraviesa el histórico club. En la previa del vital encuentro, el ex del Real Zaragoza se sincera.

El futbolista del Burgos reconoció que será un encuentro muy emotivo para él: "No, no, desde luego que no. Jugué allí de pequeño, soy de allí, y la verdad es que les tengo un cariño muy especial. No hay que tener en cuenta la situación porque creo que el Real Zaragoza es un gran equipo, que tiene las ideas muy claras, y pese a que está ahora en un momento que no le favorece, es un equipo que se está jugando mucho, tanto ellos como nosotros, y creo que debemos ir allí a ganar el partido como hacemos todos los fines de semana. Va a ser un partido muy duro, pero creo que con el trabajo y el sacrificio que tiene este equipo lo vamos a sacar y vamos a conseguir los tres puntos".

Mateo Mejía y la situación del Zaragoza como aficionado

Una situación que duele. "Sí, al final yo como aficionado ahora, es una situación jodida porque el club creo que no lo merece estar donde está. Pero al final es lo que te digo, son rachas. Creo que ahora ha cogido una racha que no debería, pero todos los clubes tienen que pasar, porque al final esto es así. No siempre vas a estar arriba, no siempre vas a estar abajo, sino que hay rachas. Y creo que es una racha de la que el Real Zaragoza puede salir. Tiene un gran equipo y no hay que fijarse tampoco en la clasificación porque creo que es un equipo que, a pesar de estar ahí abajo, pueden luchar y pelear contra cualquier equipo".

¿Factor La Romareda? "Bueno, puede ser, sí. Puede ser que les cuesta un poco en cuanto a que no tienen toda la afición que deberían o toda la gente que les gustaría, pero tampoco creo que sea algo que ellos digan 'no viene tanta gente y no estamos bien'. Creo que es algo más de rachas".