La nueva Romareda ante un posible descenso del Zaragoza: rebaja de ingresos y pagos millonarios

ZaragozaAl habla el capitán del Real Zaragoza. En el probablemente momento más delicado de la historia de la entidad blanquilla, Francho Serrano toma la palabra. La derrota en Andorra, además de agravar las opciones de permanencia en LALIGA Hypermotion, aumentó la herida entre el club y la afición. Con el futuro de Rubén Sellés y Txema Indias en el aire, el centrocampista da la cara.

Lo ha hecho este miércoles en sala de prensa ante los medios presentes. Allí, el jugador maño ha realizado una profunda autocrítica y ha lanzado un mensaje de unión. Francho no ocultó el mal papel de toda la plantilla en Andorra: "Estamos afectados y dolidos. No representamos en ningún momento lo que es el Real Zaragoza. Lo de Andorra fue intolerable. Nos agarramos a que queda mucho. Quedan muchos puntos delante, pero no se puede repetir lo del otro día".

Las declaraciones de Francho Serrano en el Real Zaragoza

Las opciones de permanencia. "Me aferro a muchas cosas. El Real Zaragoza nunca se rinde. Tenemos dos opciones por desgracia: rendirnos todos, tirar todo a tomar por saco e irnos todos a Primera RFEF, o ir todos en la misma dirección, ir hacia adelante, pensar que queda tiempo y demostrar de verdad de qué es capaz el Real Zaragoza".

Qué falla en el equipo. "Llevamos en bucle mucho tiempo. Lo de este año es consecuencia de todo lo que lleva aconteciendo en el club. Debemos hacer borrón y cuenta nueva, sabiendo que somos los máximos responsables, y cuando acabe la temporada, el primero que pedirá explicaciones seré yo. Como capitán, me exijo que todos mis compañeros den la mejor versión y exigiré al club que hay que dar una vuelta a todo. No podemos seguir así".

Un mensaje de urgencia. "Necesitamos la mejor versión de todas las partes del Real Zaragoza, la primera la nuestra, y de instituciones del club, prensa, peñas, Gol de Pie… para que podamos salir adelante como un equipo grande. Sé que no van a fallar, y prometo que nosotros vamos a intentar no fallar".

Una liga nueva a partir de este fin de semana. "Hoy empieza otra liga nueva. Borrón y cuenta nueva. Ya habrá tiempo de matarnos, el primero a mí, pero a partir de hoy debemos ir todos juntos, demostrando que somos el Real Zaragoza. Nos dará o no, pero que no sea por no intentarlo".