Pablo Sánchez 27 FEB 2026 - 08:33h.

Rubén Sellés responde a Francho Serrano, la afición y su futuro en el Zaragoza: "No en público"

Solo 15 jornadas por delante

La situación del Real Zaragoza es crítica. A falta de 15 partidos para el final de LALIGA HYPERMOTION, el equipo es último a seis puntos de la salvación. La distancia no es insalvable, pero la imagen y todo lo que rodea al club hacen pensar que solo un milagro puede salvar al club del infierno del descenso. Desde el vestuario se vende confianza de cara al objetivo, pero la afición ha perdido la confianza.

El mensaje que expone la Federación de Peñas del Zaragoza en El Partidazo de Cope, en boca de su presidente José Manuel Fábregas, habla por sí solo. El mandatario expresa el sentir de la hinchada blanquillo no solo con lo que se está viviendo esta temporada, si no con la situación del club en los últimos años.

"Tengo que ser realista, la gestión de Zaragoza en estos últimos cuatro años creo que le va a llevar a Primera Federación salvo un milagro de la Virgen del Pilar. Son cuatro años con la propiedad, se han ganado un tercio de los partidos, 55 fichajes, este año llevamos toda la temporada últimos y penúltimos. No tenemos presidente, nadie da la cara aquí, la gestión deportiva está derivada en el Atlético de Madrid. Esto es un atuéntico desastre y los aficionados no sabemos que hacer. Pedimos auxilio a la sociedad civil aragonesa", fue su mensaje de socorro.

La situación de Rubén Sellés

La figura del entrenador siempre está en boca de todos cuando la situación es negativa y en esta ocasión no iba a ser menos. Preguntado por ello, Rubén Sellés se limita a trabajar y no comparte que este fin de semana pueda encontrarse ante su última bala. "Yo me juego el puesto en cada partido porque estamos expuestos a las situaciones de perder, ganar o empatar. Este partido no es diferente a ello. Me centro en intentar dar soluciones y espero después del partido no tener que pensar en esto", sentenció.