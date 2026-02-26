Ángel Cotán 26 FEB 2026 - 14:00h.

Con su futuro en el aire, el técnico responde a todo

Francho Serrano lanza un mensaje de urgencia en el Zaragoza por el posible descenso: "Ya habrá tiempo"

ZaragozaRubén Sellés pasó revista este jueves. El técnico, muy discutido tras una preocupante crisis de resultados, no teme por su puesto. El preparador blanquillo pone el foco en el próximo y vital encuentro ante el Burgos, duelo en el que sabe que contará con el apoyo de una afición que necesita recibir algo de su equipo. Además, el entrenador del Real Zaragoza respondió a las palabras de Francho Serrano.

Para Sellés, al ser cuestionado por unas míticas reflexiones de Toshack, el trabajo previo es vital: "Son tres partes dentro de la contestación. Sí, conozco a Toshack y hablamos de sus frases. A partir de ahí, es una situación que he vivido anteriormente y en la que tienes que realizar muchas valoraciones. Tener las conversaciones necesarias y a partir de ahí elegir a los jugadores. Para mí fue primordial analizar el rendimiento que tuvimos en Andorra. No con nombres, sino con posicionamiento, actitudes, etc.".

Eso sí, el técnico no esconde lo duro que ha sido levantarse del pobre encuentro que realizó su equipo en Andorra: "A mí siempre me afecta el rendimiento del partido durante la semana. El de Andorra fue pobre por parte de todos y que no puede volver a repetirse. Bajo ningún contexto".

Su futuro. "Sí, me han transmitido un montón de cosas, desde fuera hasta dentro del club. Puedo decir que he hablado con todas las personas que tienen una relevancia en el club y me han trasladado su apoyo. Yo me juego el puesto en cada partido porque estamos expuestos a las situaciones de perder, ganar o empatar. Este partido no es diferente a ello. Me centro en intentar dar soluciones y espero después del partido no tener que pensar en esto".

Francho Serrano. "No lo comparto porque no utilizo la palabra mierda en público. Ya hablamos la semana pasada aquí que podíamos catalogarlo como final, podemos hacerlo en este partido. Todos somos conscientes de la situación y que el margen de error se acaba. El mensaje de Francho fue claro, sincero y que debemos recoger el guante".

Las cuentas para la salvación. "Se tiene que mejorar a nivel de resultados, es obvio, es lo que manda en esto. El equipo ha dado muestras de poder ganar partidos en ciertos momentos, pero eso puede sonar a excusa. Si queremos mantenernos en la categoría tenemos que sumar de tres".

La afición. "Espero el ambiente de una afición que va a estar esperando que le demos ese rayo de esperanza y mínima oportunidad para poder engancharse al equipo. La afición aún tiene la esperanza de ver a su equipo competir la situación. Es importante que nosotros tengamos claro que el mensaje que transmitamos, no con palabras, es con los hechos que tengamos el partido. No podemos seguir demandando el mensaje de unidad y hacer la primera parte de Andorra".

¿Ultimátum? "Mañana no porque jugamos el sábado, pero escúchame, esto es fútbol y tengo toda la fuerza. Todo lo que sea pensar más allá del sábado, por mi parte sería un error. Cuando acabe el partido ya hablaremos de lo que tengamos que hablar".