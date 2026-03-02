Rueda de prensa previa al Barça-Atlético de vuelta de semifinales de Copa del Rey

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El técnico ha intentado evitar responder a si firmaría perder 3-0, lo que supondría pasar a la final, y ha dejado una reflexión reivindicativa a la pregunta de ElDesmarque: "Estamos fantásticos en el lugar que estamos, porque estamos peleando por lo que queremos".

Cómo se gestiona una ventaja de 4-0: "Estamos pensando en el partido que vamos a encontrar. Un rival muy bueno, tiene el juego que siempre hemos hablado, ofensivo, abierto, con personalidad, jugadores muy buenos individualmente y juego colectivo que ha demostrado que está siendo de los más competitivos en Europa y LaLiga".

El rendimiento de Juan Musso: "No me pondría a detallarlo, hablaría mucho más profundo de Juan. Es importante dentro del grupo y el vestuario, tiene personalidad, energía, vitalidad para desde el lugar que le toca ayudar. Es mucho más importante que todo lo que pueda dar como portero".

¿Marcar primero o mantener puerta a cero?: "Imaginamos el partido como siempre, contra cualquier rival. De los partidos ante ellos, con mismo pensamiento. Sabemos sus virtudes y nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer. No hay mucho más".

¿Partido más importante de la temporada por lo que conllevaría ganar o perder?: "Para todos los que necesitan llenar espacios, hay un montón de espacios para llenar. Nosotros pensamos en uno solo, no hay muchos espacios para llenar".

Con Raphinha y Pedri: "De más está decir su importancia en cualquier equipo del mundo. Mañana estarán seguramente y lo harán bien seguramente, porque son muy buenos los dos".

Opinan que si alguien puede perder esta eliminatoria, es el Atleti: "No opino de lo que opinan los demás".

Mensaje con 4-0 mentalmente: "Como todos los partidos, antes de cualquier encuentro importante. Hablamos de todo, del partido, situaciones y llevarlo donde creemos que podemos hacer daño".

A nivel personal, ¿cómo estás? ¿Qué supondría otra final?: "Cuando uno empieza la pretemporada piensa que ojalá en febrero o marzo podamos pelear por todo. Cuando estamos en marzo peleandp, en Liga un poco lejos, en Copa bien, en Champions bien, aparecen escenarios de temor, te posibilidad, si va bien o va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos. ¿Por qué? Porque estamos peleando por lo que queremos".

¿Más jugador que entrenador en partidos así?: "No, di todo como futbolista, no tengo nada que hacer en un campo de juego. Pero sí contarle a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Estás toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Necesitas jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y sobre todo, determinación".

¿Firmas perder 3-0?: "Eso no se puede saber antes del partido. Tenemos que convivir con lo que suceda en el andar. No puedo responder a una pregunta así porque no somos adivinos y estaríamos adivinando".

Ayudas a Lamine en banda. ¿Se le puede parar?: "Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante sobre todo en el último tramo. Tendremos que aprovechar las posibilidades que nos da en la parte ofensiva para atacarlos en ese sector y llevarlo a la zona donde se siente más incómodo, que es defendiendo".