La respuesta de Simeone cuando le preguntan si firma perder 3-0 y un mensaje reivindicativo: "Estamos fantásticos"
Rueda de prensa previa al Barça-Atlético de vuelta de semifinales de Copa del Rey
El plan del Atlético con Pablo Barrios y su posible 'convocatoria de emergencia'
Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ha pasado este lunes por sala de prensa en la previa del partido ante el FC Barcelona, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. El técnico ha intentado evitar responder a si firmaría perder 3-0, lo que supondría pasar a la final, y ha dejado una reflexión reivindicativa a la pregunta de ElDesmarque: "Estamos fantásticos en el lugar que estamos, porque estamos peleando por lo que queremos".
Cómo se gestiona una ventaja de 4-0: "Estamos pensando en el partido que vamos a encontrar. Un rival muy bueno, tiene el juego que siempre hemos hablado, ofensivo, abierto, con personalidad, jugadores muy buenos individualmente y juego colectivo que ha demostrado que está siendo de los más competitivos en Europa y LaLiga".
El rendimiento de Juan Musso: "No me pondría a detallarlo, hablaría mucho más profundo de Juan. Es importante dentro del grupo y el vestuario, tiene personalidad, energía, vitalidad para desde el lugar que le toca ayudar. Es mucho más importante que todo lo que pueda dar como portero".
¿Marcar primero o mantener puerta a cero?: "Imaginamos el partido como siempre, contra cualquier rival. De los partidos ante ellos, con mismo pensamiento. Sabemos sus virtudes y nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer. No hay mucho más".
¿Partido más importante de la temporada por lo que conllevaría ganar o perder?: "Para todos los que necesitan llenar espacios, hay un montón de espacios para llenar. Nosotros pensamos en uno solo, no hay muchos espacios para llenar".
Con Raphinha y Pedri: "De más está decir su importancia en cualquier equipo del mundo. Mañana estarán seguramente y lo harán bien seguramente, porque son muy buenos los dos".
Opinan que si alguien puede perder esta eliminatoria, es el Atleti: "No opino de lo que opinan los demás".
Mensaje con 4-0 mentalmente: "Como todos los partidos, antes de cualquier encuentro importante. Hablamos de todo, del partido, situaciones y llevarlo donde creemos que podemos hacer daño".
A nivel personal, ¿cómo estás? ¿Qué supondría otra final?: "Cuando uno empieza la pretemporada piensa que ojalá en febrero o marzo podamos pelear por todo. Cuando estamos en marzo peleandp, en Liga un poco lejos, en Copa bien, en Champions bien, aparecen escenarios de temor, te posibilidad, si va bien o va mal. Estamos fantásticos en el lugar que estamos. ¿Por qué? Porque estamos peleando por lo que queremos".
¿Más jugador que entrenador en partidos así?: "No, di todo como futbolista, no tengo nada que hacer en un campo de juego. Pero sí contarle a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Estás toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia. Necesitas jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe y sobre todo, determinación".
¿Firmas perder 3-0?: "Eso no se puede saber antes del partido. Tenemos que convivir con lo que suceda en el andar. No puedo responder a una pregunta así porque no somos adivinos y estaríamos adivinando".
Ayudas a Lamine en banda. ¿Se le puede parar?: "Es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante sobre todo en el último tramo. Tendremos que aprovechar las posibilidades que nos da en la parte ofensiva para atacarlos en ese sector y llevarlo a la zona donde se siente más incómodo, que es defendiendo".