El Atlético de Madrid se juega buena parte de la temporada este martes visitando al FC Barcelona en el Camp Nou con un billete para la final de la Copa del Rey en juego. Un duelo marcado por el 4-0 de la ida, que otorga una clara ventaja a una escuadra rojiblanca consciente, y mucho, de que no puede confiarse en la Ciudad Condal en un encuentro en el que, además, no podrá contar salvo sorpresa con Pablo Barrios.

El centrocampista todavía no ha terminado de recuperarse de la lesión en los isquiotibiales que sufrió el pasado 5 de febrero en La Cartuja ante el Betis, hace casi un mes. Sigue sin trabajar con el grupo y no estará en condiciones físicas óptimas para jugar ante el Barça, aunque en el Atlético no se descarta que pueda viajar con el equipo.

Según ha podido saber ElDesmarque, la idea del Atlético es que Pablo Barrios no juegue ante el Barça... salvo que haya susto. De ahí que pueda entrar en la lista de convocados y viajar con el equipo, estar incluso en el banquillo por si la eliminatoria se tuerce. Pero, salvo sorpresa, todo apunta a que no tendrá minutos en el Camp Nou.

Pablo Barrios podría viajar a Barcelona

Porque físicamente aún no está recuperado. Y el Atlético, además de jugarse un billete a la final copera, tendrá que disputar dentro de apenas una semana otra eliminatoria clave en términos deportivos y económicos: los octavos de final de la Champions League ante el Tottenham. Es decir, que no serviría de nada arriesgar ahora con Barrios para que no pueda jugar la próxima semana ante los ingleses en caso de recaída.

A nivel deportivo, es más que evidente que Barrios es una de las piezas claves del equipo rojiblanco. No sólo por lo que aporta en juego a control de juego, criterio y verticalidad, sino también porque no hay sustitutos de garantías en la plantilla, ya que los dos centrocampistas que llegaron en enero, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, no han terminado de convencer a Simeone. Sin Barrios, el técnico tendrá que valorar quién es el mejor acompañante de Koke en la medular, con la opción de repetir con Marcos Llorente como hizo en la ida (lo que provocaría la titularidad de Nahuel Molina en el lateral) o apostar por Johnny Cardoso.