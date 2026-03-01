La reacción de Julio Díaz al descubrir su titularidad con el Atlético de Madrid: "Nada es imposible"

Alberto Cercós García 01 MAR 2026 - 14:04h.

El canterano debutó con nota con el Atlético de Madrid, jugando todo el partido en Oviedo

Julián Álvarez y Oblak salvan al Atlético en una noche para olvidar en Oviedo

Compartir







El Atlético de Madrid sufrió este pasado sábado más de lo esperado para ganar al Oviedo en el Carlos Tartiere. Tras cuajar una notable eliminatoria en Champions contra el Brujas con la vuelta de las semifinales de Copa del Rey ante el FC Barcelona a la vuelta de la esquina, el choque ante el Oviedo era de vital importancia. Lo era, entre otras cosas, para recuperar la tercera posición en Liga y corroborar las buenas sensaciones. Para ello, el 'Cholo' Simeone apostó por un once con varias novedades, pero con el nivel suficiente para sacar el partido adelante. Destacaron varios nombres, como el de Rodrigo Mendoza, Thiago Almada o, sobre todo, Julián Díaz. Con el claro objetivo de dar descanso tanto David Hancko como a Matteo Ruggeri, la aparición de Díaz es una de las mejores noticias para el técnico argentino.

Julián Díaz cuajó un excelente partido en su debut con el primer equipo del Atlético de Madrid en LaLiga. El lateral izquierdo del filial rojiblanco tuvo su gran oportunidad y no la desperdició. Ya en el entrenamiento previo al partido acaparó todos los focos, y es que el calendario tan compacto del equipo le abría las puertas en el plan de rotaciones de Simeone. Aunque fuese algo esperado, la reacción de Díaz al saber que iba a jugar fue tremenda. No me lo había imaginado. Cuando he llegado a la sala y he visto mi nombre se me han venido mil cosas a la cabeza. Que nunca deje de creer, que siga trabajando y que nada es imposible", cuenta el joven futbolista ante el micrófono de su propio club.

PUEDE INTERESARTE El gesto clave de Julio Díaz en el gol con el que Julián Álvarez rompe su sequía

El mensaje del 'Cholo' Simeone al debutante

Para Simeone, ver que una de sus apuestas termina el partido, los 90 minutos, como uno de los protagonistas en positivo de la victoria, es muy importante. Tras el choque, el argentino elogió a su jugador y puso en valor el trabajo del chaval y de Fernando Torres, quien le entrena en el Atleti B.

"Me pone muy contento por Julio porque viene trabajando muy bien; creo que también esto es importante para Fernando y para toda la gente que trabaja en el B, con los chicos en el B, porque están disponibles para lo más importante que es la Primera División y, bueno, se ve que el trabajo que están haciendo ellos es muy bueno, porque Julio hoy jugó con personalidad, seguridad, no tuvo miedo, arriesgó, tomó decisiones; en la última jugada se esforzó por que esa pelota no se vaya afuera, que terminó siendo gol; lo felicitamos y, bueno, a seguir de esta manera, ya mostró esto, así que ahora lo tendrá que sostener, que siempre es lo más difícil", contaba Simeone en rueda de prensa.