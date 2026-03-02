El gesto de Akor Adams ante los improperios de los béticos a su llegada a La Cartuja

Basilio García Sevilla, 02 MAR 2026 - 12:54h.

El nigeriano respondió desde el centro del campo cuando fue increpado

La intrahistoria sobre la ubicación de Almeyda en el derbi; ¿por qué lo vio en el autobús?

Un derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié está lleno de detalles que demuestran la simpar rivalidad futbolística que se vive en la capital de Andalucía. Nada es comparable prácticamente desde que comienza la semana previa hasta que termina la posterior.

Como muestra, un detalle de Akor Adams a su llegada al Estadio de La Cartuja. La expedición del Sevilla llegó sobre las 17.00 horas a la sede provisional de su eterno rival y los jugadores, como es habitual, salieron a reconocer el terreno de juego paseando por él durante algunos minutos. No había muchos aficionados del Betis en ese momento en las gradas del recinto cartujano, pero los presentes increparon a los futbolistas sevillistas en numerosas ocasiones, expresando el deseo de que el equipo de Nervión se vaya “a Segunda”.

Al que no parecía incomodarle nada esta situación, sino todo lo contrario, fue a Akor Adams. El delantero nigeriano entró sonriendo en el terreno de juego pese a los insultos, y además en el centro del campo hizo un gesto a los aficionados verdiblancos, instándoles a que continuaran con esas desconsideraciones, tal y como captó DAZN en un vídeo que publicó en las redes sociales.

Otros como Ejuke, Agoumé, Manu Bueno, Januzaj o Carmona hicieron caso omiso a las reacciones de los aficionados verdiblancos, aunque algunos ya al final del partido no se pudieron contener cuando fueron a saludar a la afición sevillista desplazada al derbi.

El partido de Akor Adams

Akor Adams, pese a que no llegó a marcar, fue uno de los protagonistas de un partido en el que peleó hasta la extenuación, especialmente por las dos ocasiones claras que tuvo y que pudieron haber servido al Sevilla para ganar el encuentro. En la primera, con 2-1 en el marcador, Álvaro Valles tuvo que emplearse a fondo y hacer un paradón después de que su disparo tocara en un defensor.

Ya en el descuento, el nigeriano dispuso de la última ocasión del Sevilla para haberse llevado los tres puntos. Recortó al portero rinconero tras un buen servicio de Agoumé, pero la pelota se le fue muy larga y a Diego Llorente le dio tiempo a tapar su disparo.