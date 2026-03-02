En el Real Madrid ya piensan en que Mbappé pase por el quirófano aunque el jugador prefiere evitarlo

Javi Rayo 02 MAR 2026 - 13:04h.

Hay diferentes criterios dentro del Real Madrid sobre qué hacer con la lesión de Mbappé

La lesión de Kylian Mbappé sigue copando la actualidad del Real Madrid. El delantero francés podría estar entre tres y cuatro semanas de baja por culpa de las molestias que sigue teniendo en la rodilla y que le imposibilitan poder jugar al 100%. El 'parón' recomendado para Mbappé llega en un momento de la temporada en la que el conjunto blanco se juega dos títulos y ya hay voces dentro del conjunto blanco que prefieren tomar una decisión definitiva -aunque más perjudicial al corto y medio plazo- pensando en que el internacional galo no quede lastrado pensando a futuro.

Mbappé necesita más estabilidad en la pierna para que su rodilla no sufra tanto

Según desvela Jorge Picón en ElDesmarket, hay personas dentro del Real Madrid que ya abogan por que Kylian Mbappé pase más pronto que tarde por quirófano para resolver de una vez por todas las molestias que el futbolista lleva ya meses arrastrando en su rodilla. De someterse a la operación, el crack francés aumentaría sus semanas fuera de los terrenos de juego, algo que de momento prefiere evitar.

"Hay varios culpables, empezando por el propio jugador, que ha forzado en situaciones donde no debía forzar. También hay un error con los servicios médicos. A mi me cuentan que hay un fallo con el diagnóstico de la lesión de la rodilla, lo que hace que en un primer momento Mbappé juegue partidos que no debe, lo que hace que se agrave la situación. Es cierto que se marcan plazos de tres semanas pero me dicen que es una cuestión que irá semana a semana para ir siguiendo la evolución de su rodilla. El problema que tiene Mbappé no se va a curar de la noche a la mañana, de hecho, hay gente dentro del club que piensa que la mejor solución es una operación. Sería una intervención no muy invasiva pero que sí le tendría alejando de los terrenos de juego un poco más. Hay que decir que Mbappé quiere evitar el quirófano y gente del club también. El objetivo es intentar que Mbappé recupere estabilidad en la pierna para que esa rodilla no sufra tanto y no tenga tanto dolor para que Mbappé pueda estar disponible en los partidos más importantes de la temporada", asegura Jorge Picón.