01 MAR 2026

Eden Hazard rompió su silencio en RMC y abordó uno de los debates que marcaron su etapa en el Real Madrid CF: la comparación constante con Cristiano Ronaldo. El belga fue claro y autocrítico al recordar su llegada al Santiago Bernabéu tras la salida del astro portugués.

“No vine a reemplazar a Cristiano”

Hazard explicó que nunca se sintió el heredero de Cristiano, pese a que el contexto mediático así lo planteara tras su fichaje en 2019.

“No vine a reemplazar a Cristiano Ronaldo. Él marcaba muchos goles cada partido; yo a veces ni siquiera conseguía uno. Vine a ser Eden Hazard y disfrutar”.

El exjugador dejó claro que su perfil era diferente: más generador que finalizador, más desequilibrante que goleador. Su obsesión siempre fue vestir la camiseta blanca, incluso rechazando otras ofertas importantes durante su etapa en el Chelsea FC.

“Mi sueño era ir al Real Madrid, no al PSG y luego al Madrid”, confesó, recordando que priorizó el escudo blanco por encima de cualquier otro destino, incluido el Paris Saint-Germain, que lo tanteó en varias ocasiones.

Las lesiones que cambiaron su historia

El relato de Hazard también incluyó el momento que, según él, marcó su declive en Madrid: la lesión sufrida ante el PSG en Champions tras una entrada de Thomas Meunier.

“Aquello me frenó”, resumió sobre el problema en su tobillo derecho, que derivó en recaídas posteriores y una pérdida de continuidad.

El futbolista que había brillado en el Lille y en el Chelsea nunca logró encadenar regularidad en el Real Madrid. Las expectativas eran enormes tras la marcha de Cristiano, pero su físico no acompañó.

Hoy, ya retirado, Hazard analiza aquella etapa con serenidad y sin excusas. Reconoce que no llegó para asumir el rol goleador del portugués y que las comparaciones fueron inevitables en un club donde la exigencia es máxima.