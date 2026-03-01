Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 12:09h.

Camavinga no ha estado presente en la última sesión antes del Getafe

Arbeloa explica el plan del Real Madrid con la lesión de Mbappé: "Lo tenemos muy claro"

Compartir







El Real Madrid parece ser incapaz de enlazar dos noticias positivas. Tras las múltiples bajas que sufre el equipo, la última de ellas la de Raúl Asencio en el partido contra el Benfica, Álvaro Arbeloa recuperó ayer a uno de sus futbolistas más importantes.

Ante el tramo más decisivo de la temporada y con solo dos centrales sanos, ayer se sumó Dean Huijsen al entrenamiento blanco. El central internacional con la Selección Española parece haber dejado atrás las molestias en su gemelo y podrá volver a estar disponible para el técnico madridista.

Sin embargo, esta mañana, tras la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa, ha recibido una nueva mala noticia relacionada con el estado físico de uno de sus jugadores en la sesión de entrenamiento.

Por qué Camavinga no ha estado en el entrenamiento

Eduardo Camavinga, quien se ha convertido en un fijo para Álvaro Arbeloa en el centro del campo, no ha estado presente en el último entrenamiento antes del encuentro frente al Getafe. El francés sufría de un fuerte dolor en las muelas que le hizo ir a un odontólogo para ser revisado. Su presencia ante el equipo azulón será duda hasta el último momento.