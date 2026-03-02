Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 13:14h.

El plan del Atlético con Pablo Barrios y su posible 'convocatoria de emergencia'

El argentino sigue demostrando la calidad que atesora

Tras la victoria por la mínima en el Carlos Tartiere, el Atlético de Madrid prepara con esmero el importantísimo partido de vuelta de las semifinales de Copa frente al Barcelona en el Camp Nou. Los colchoneros llegan con una gran ventaja tras el 4-0 de la ida, pero sin confianzas. En el entrenamiento de este lunes se pudo ver a un equipo relajado, pero trabajando de manera intensa. La sesión previa al choque también dejó unas curiosas imágenes con Diego Simeone como protagonista.

El argentino fue cazado por las cámaras de ElDesmarque como un auténtico showman. Simeone cogió un balón y comenzó a dar pataditas y a hacer malabares con él mientras todos los presentes comprobaban de manera atónita cómo mantenía el toque el bueno del Cholo. Una vez se le cayó esgrimió una sonrisa que demuestra el gran ambiente que vive el vestuario del Atlético estos días a solo un paso de disputar otra final.

Simeone vive con mucha intensidad las horas previas al choque y también con cierta incertidumbre por el estado físico de algunos de sus jugadores. Uno de ellos es Pablo Barrios, cuya presencia en el Camp Nou es una incógnita. Desde hace semanas el club se marcó como objetivo recuperarlo para el encuentro. Este pasado domingo tuvo que trabajar al margen de sus compañeros y todo apunta que, salvo sorpresa final, tendrá que ver el duelo de vuelta lejos de los terrenos de juego.

Simeone opina sobre Griezmann

El argentino, tras el partido ante el Oviedo, destacó el gran papel que protagonizó Griezmann para la victoria de su equipo ahora que todo lo que gira alrededor del galo tiene que ver con su más que posible salida a la MLS. "La ilusión con la que jugó, siendo importante en el juego. Le necesitamos de esa manera. Él sabe lo que hemos hablado. Que sea lo mejor para él, para el club y para el equipo", destacó Simeone.