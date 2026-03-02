Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 07:19h.

El mensaje de socorro de las peñas ante la situación del Real Zaragoza: "Pedimos auxilio"

No será el único movimiento interno del club en las próximas horas

La derrota del Real Zaragoza ante el Burgos en el Ibercaja Estadio fue la gota que colmó el vaso de un equipo que agoniza. Un resultado que le costará el puesto a Rubén Sellés, quien será destituido en las próximas horas. El tercer técnico de la temporada dirá adiós dejando al equipo último en LALIGA HYPERMOTION y a ocho puntos de la salvación. La reacción debe ser inmediata para seguir contando con opciones de salvación y es probable que el club acometa en breve otra revolución interna que afecte a la direccción deportiva.

Nos referimos a la destitución de Txema Indias. El director deportivo tendría las horas contadas en el Zaragoza. Pese a la dificultad económica que supone su destitución al contar con un año más de contrato, todo apunta a que será despedido. Tal y como informa Aragón Deportes, la entidad anda tras el regreso de Lalo Arantegui a las oficinas cinco años después.

De volver, su primera misión será la de encontrar al nuevo entrenador que sea capaz de enderezar el rumbo de una nave que va a la deriva. Arantegui ya vivió una etapa de casi cuatro temporadas en La Romareda, con dos play offs de ascenso a LALIGA EA SPORTS y otros dos años peleando por no descender. El club vuelve a depositar en él su confianza.

Más cambios internos

La salida de Rubén Sellés del club vendrá acompañado de la de Txema Indias y puede que no sean los únicos cambios que lleve a cabo el Zaragoza en las próximas horas. Fernando López, director general hasta la fecha, también está en la puerta de salida de la entidad después de una gestión nefasta. Todo apunta a que Fran Gracia quedará al cargo de la secretaría técnica a la espera de novedades en una semana que viene cargada de tareas en el club.