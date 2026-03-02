Pablo Sánchez 02 MAR 2026 - 06:40h.

Edu Expósito confirma el insulto racista que recibió Omar El Hilali: "Lo escuchó un compañero"

El árbitro activó el protocolo racista tras lo sucedido

Compartir







El partido que disputaron el pasado domingo Elche y Espanyol en el Martínez Valero quedó manchado por el supuesto insulto racista de Rafa Mir sobre Omar El Hilali. El acta arbitral recoge dichas palabras, que a posteriori también fueron confirmadas por más integrantes del conjunto perico a la espera de esclarecer los hechos. Los ilicitanos, por su parte, defienden la inocencia de su compañero mientras no se demuestre lo contrario.

Ante una tarde muy revuelta tras lo sucedido y después de que el colegiado del encuentro activara el protocolo racista en el Martínez Valero, el Elche quiso salir al paso publicando un comunicado con su opinión de los hechos.

El club condena cualquier acto racista sin obviar la presución de inocencia para Rafa Mir hasta que no haya evidencias claras de lo que supuestamente sucedió. "En el minuto 78, el jugador número 23 del RCD Espanyol Don Omar El Hilali, me comunicó que el dorsal 19 del Elche CF Don Rafael Mir Vicente, se dirigió a él en los siguientes términos: "viniste en patera", no pudiendo ser escuchado por ninguno de los componentes del equipo arbitral", recogía el acta redactada por Galech Apezteguía.

El comunicado del Elche

El Elche CF condena de forma rotunda cualquier manifestación de racismo, intolerancia o falta de respeto, tanto en el deporte como en la sociedad. Durante el partido disputado esta tarde ante el RCD Espanyol, en el minuto 78, el árbitro activó el protocolo contra el racismo tras la petición del jugador Omar El Hilali.

Ante las informaciones surgidas hasta el momento contra nuestro jugador Rafa Mir, el Club pide prudencia y respeto ante la falta de evidencias. El Elche CF condena cualquier acto discriminatorio y permanecerá atento a los procedimientos establecidos en este tipo de situaciones, colaborando siempre desde la responsabilidad y el respeto a los valores del deporte.