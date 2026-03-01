Jorge Morán 01 MAR 2026 - 20:13h.

El futbolista del Espanyol lo confirmó tras el partido

El acta recoge el supuesto insulto racista de Rafa Mir a Omar El Hilali: "Viniste en patera"

El racismo vuelve a estar presente en nuestro fútbol. El colegiado del Elche vs Espanyol activó el protocolo después de la denuncia de Omar El Hilali por un supuesto insulto racista de Rafa Mir cuando se encontraban discutiendo. Una imagen lamentable y que llega unas semanas después de lo ocurrido entre Vinicius y Prestianni.

El defensor del Espanyol, según lo recogido por el colegiado en el acta, denunció que Rafa Mir le había dicho 'viniste en patera'. Un insulto racista que dejó a Omar casi llorando y que vuelve a dejar en evidencia el problema existente en el deporte.

Un compañero escuchó el insulto racista a Omar El Hilali

Después del partido, muchos han sido los que han querido hablar de lo ocurrido. Menos ambos protagonistas (Rafa Mir y Omar El Hilali), jugadores y entrenadores de los dos equipos opinaron sobre lo sucedido, aunque siempre desde la suposición.

Entre los futbolistas del Espanyol y su entrenador defendieron a Omar El Hilali, y aseguraron estar de su lado. Por parte del Elche, tanto su técnico como sus compañeros quisieron creer a Rafa Mir, hablando de la suposición de inocencia del delantero español.

Un insulto racista que no sólo escuchó Omar El Hilali, sino también Urko González. Durante la entrevista flash de Edu Expósito, el jugador del Espanyol confirmó la denuncia de su compañero, dejando claro que el mediocentro había oído el comentario.

"Siempre estamos en contra de este tipo de actos y de estos comportamientos", comenzó diciendo el futbolista del Espanyol. "Nosotros lógicamente estamos con nuestro compañero. Está tranquilo ahora, pero esto no se puede permitir", apuntó antes de desvelar que había sido escuchado por Urko González. "Un acto racista es lo que ha comentado Omar y encima lo ha escuchado un compañero que al final es más grave", explicó el jugador.