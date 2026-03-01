Jorge Morán 01 MAR 2026 - 18:36h.

El jugador del Espanyol ya sufrió racismo contra el Cartagena

Eder Sarabia y la duda con el supuesto racismo de Rafa Mir: "Hablamos de suposiciones"

El partidazo entre el Elche y el Espanyol quedó manchado por un supuesto nuevo acto de racismo en el fútbol español. El colegiado activó el protocolo después de la denuncia de Omar El Hilali por el insulto del delantero español Rafa Mir.

Ocurrió en la segunda mitad. Después de una discusión entre ambos futbolistas, el marroquí se acercó al colegiado al que le denunció el insulto racista de Mir. Según el acta, el delantero le dijo a Omar El Hilali 'viniste en patera', algo que no se ha podido comprobar al tener la boca tapada en el momento del insulto.

Pero este supuesto racismo que denuncia Omar El Hilali no es, tristemente, el primero que sufre en el fútbol español. El jugador del Espanyol ya tuvo que vivir un episodio parecido hace ya tres años, cuando su equipo militaba en LALIGA Hypermotion.

Omar El Hilali y el racismo desde las gradas

Todo ocurrió en octubre del año 2023. Cartagena y Espanyol se veían las caras en Cartagonova en un partido de segunda división. Transcurridos los primeros 30 minutos de juego del encuentro, el defensor marroquí se acercó al colegiado para denunciar el racismo que estaba sufriendo desde las gradas locales.

Según dijo en su momento El Hilali, los aficionados comenzaron a realizar gestos e insultos racistas mientras sacaba de banda. El trencilla, en ese momento, se acercó al delegado de campo, quién avisó por megafonía de los lamentables hechos que estaban ocurriendo. Además, se mostró por los videomarcadores el habitual mensaje pidiendo respecto y censurando el racismo y la xenofobia en los campos de fútbol.

Un episodio racista que, después de varios días de investigación, terminó con una condena por un delito contra la integridad moral contra el aficionado, recibiendo 8 meses de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena y prohibición de acceso a estadios de fútbol.