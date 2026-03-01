Diego Páez de Roque Madrid, 01 MAR 2026 - 16:05h.

El Elche no pudo pasar del empate ante el Espanyol

Omar El Hilali denuncia un insulto racista de Rafa Mir y el árbitro activa el protocolo

No comenzó bien el partido para el Elche contra el Espanyol en el Martínez Valero. Los de Eder Sarabia encajaron el gol de Kike García en el minuto 7, aunque supieron rehacerse e igualar el choque con el tanto de Marc Aguado.

Ya en la segunda mitad, Carlos Romero anotó uno de los goles del fin de semana, pero Rafa Mir puso el empate en los últimos minutos desde el punto de penalti.

Las notas del Elche contra el Espanyol

Dituro (7): le falto reacción en el gol de Kike García, pero salvó a los suyos en el último minuto de la primera mitad. Nada pudo hacer en el tanto de Carlos Romero.

le falto reacción en el gol de Kike García, pero salvó a los suyos en el último minuto de la primera mitad. Nada pudo hacer en el tanto de Carlos Romero. Tete Morente (4): llegó tarde a la marca en el golazo de Carlos Romero. Intentó varios regates, pero acabó perdiendo hasta 16 posesiones. Terminó muy cansado y sustituido en el 65.

llegó tarde a la marca en el golazo de Carlos Romero. Intentó varios regates, pero acabó perdiendo hasta 16 posesiones. Terminó muy cansado y sustituido en el 65. Petrot (6): forzó el penalti que terminaría transformando Rafa Mir antes del descuento. Estuvo más flojo en defensa, saliendo en la foto del primer gol.

forzó el penalti que terminaría transformando Rafa Mir antes del descuento. Estuvo más flojo en defensa, saliendo en la foto del primer gol. Affengruber (6,5): el mejor de la zaga, muy preciso desde atrás y realizando hasta 7 despejes.

el mejor de la zaga, muy preciso desde atrás y realizando hasta 7 despejes. Bigas (3,5): se quedó descolgado en el gol de Kike García. Fue el más flojo en la línea de atrás y no comenzó la segunda mitad, sustituido en el descanso.

se quedó descolgado en el gol de Kike García. Fue el más flojo en la línea de atrás y no comenzó la segunda mitad, sustituido en el descanso. Germán Varela (4): partido de mucho trabajo aunque sin demasiado acierto. Realizó varios despejes, pero estuvo impreciso arriba. Se fue con la asistencia a Diang, aunque estaba en fuera de juego.

partido de mucho trabajo aunque sin demasiado acierto. Realizó varios despejes, pero estuvo impreciso arriba. Se fue con la asistencia a Diang, aunque estaba en fuera de juego. Marc Aguado (8): anotó el gol del empate con algo de fortuna, cortando un despeje de Pol Lozano y desviando el envío hacia la portería de Dmitrovic. Fue el jugador más preciso en el centro del campo.

anotó el gol del empate con algo de fortuna, cortando un despeje de Pol Lozano y desviando el envío hacia la portería de Dmitrovic. Fue el jugador más preciso en el centro del campo. Aleix Febas (9): el mejor del partido. Ganador de la gran mayoría de sus duelos, realizando varias entradas. Muy activo en ataque, con 4 regates completados y un buen acierto de pase.

el mejor del partido. Ganador de la gran mayoría de sus duelos, realizando varias entradas. Muy activo en ataque, con 4 regates completados y un buen acierto de pase. Cepeda (6): buen partido del mediocentro, con mucho trabajo ofensivo y defensivo. Completó dos regates y ganó más de la mitad de los duelos disputados. Fue sustituido en el 73.

buen partido del mediocentro, con mucho trabajo ofensivo y defensivo. Completó dos regates y ganó más de la mitad de los duelos disputados. Fue sustituido en el 73. André Silva (6): más desaparecido que su compañero de delantera. Peleó bastante con los centrales rivales y realizó dos disparos a puerta.

más desaparecido que su compañero de delantera. Peleó bastante con los centrales rivales y realizó dos disparos a puerta. Rafa Mir (8): tuvo una ocasión clarísima que disparó al centro y, posteriormente, llegó el gol de Carlos Romero. El partido se detuvo durante unos minutos por un supuesto insulto racista suyo a El Hilali, pero se consagró como héroe tras anotar el gol final del empate.

Las notas de los suplentes