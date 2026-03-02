Ángel Cotán 02 MAR 2026 - 17:45h.

MadridEl Real Madrid medirá fuerzas esta noche con el Getafe en LALIGA EA Sports nuevamente sin Kylian Mbappé sobre el terreno de juego. La estrella gala, ausencia a razón de sus conocidas molestias en la rodilla, tiene en vilo a los aficionados. En el club cruzan los dedos para que pueda participar en la eliminatoria ante el Manchester City, aunque hay muchas dudas.

Cuando un jugador de la talla del francés cae lesionado, las especulaciones se multiplican. Mbappé ha tomado importantes decisiones en los últimos días, como la manida consulta externa, a la que este periódico puede arrojar algo de luz.

Las decisiones de Kylian Mbappé por su lesión en el Madrid

Según ha podido conocer ElDesmarque, Mbappé sí apostó por una consulta externa al club para tener una opinión, pero no viajó a Francia para ello. El goleador merengue recibió un segundo diagnóstico en Madrid la semana pasada. Además, pese a no ejercitarse con el grupo, el futbolista galo ha estado acudiendo a Valdebebas para trabajar en solitario.

Lo cierto es que tanto Kylian Mbappé como su entorno más cercano no están del todo satisfechos con la labor de los Servicios Médicos del Real Madrid. De hecho, hay quien señala directamente a Niko Mihic, supervisor médico del club.

Por su parte, el Madrid no ha puesto trabas al jugador y le ha transmitido que no veía con malos ojos la búsqueda de una segunda opinión ajena al club. El objetivo de la entidad madridista, así como del propio jugador, no es otro que una recuperación cuanto antes. Eso sí, al cien por cien de sus capacidades, por lo que no se correrán riesgos con la estrella del equipo blanco. Mientras tanto, y con su participación en los octavos de Champions en el aire, Mbappé verá el partido de este lunes desde la grada.