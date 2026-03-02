Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Convocatoria del Real Madrid ante el Getafe con seis bajas y varias novedades importantes

Eduardo Camavinga antes de un partido con el Real Madrid
Eduardo Camavinga, antes de un partido con el Real Madrid. Europa Press
El Real Madrid ha confirmado este lunes la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el partido ante el Getafe CF, que cerrará la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. El técnico cita a 23 futbolistas en una lista con hasta seis ausencias por lesión y en la que entran cuatro centrocampistas del Castilla para amortiguar la plaga de bajas.

Entre las seis bajas, la más llamativa es la de Eduardo Camavinga. El galo se ha quedado fuera de la convocatoria debido a un dolor de muelas que ya le impidió trabajar con el grupo durante la sesión del domingo. Tuvo que acudir al odontólogo y, finalmente, no podrá jugar este lunes por la noche ante el cuadro azulón.

En elaboración
