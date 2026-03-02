Álvaro Arbeloa convoca a 23 jugadores con cuatro centrocampistas del filial

En el Real Madrid ya piensan en que Mbappé pase por el quirófano aunque el jugador prefiere evitarlo

Compartir







El Real Madrid ha confirmado este lunes la convocatoria de Álvaro Arbeloa para el partido ante el Getafe CF, que cerrará la jornada 26 de LaLiga EA Sports en el Santiago Bernabéu a las 21:00 horas. El técnico cita a 23 futbolistas en una lista con hasta seis ausencias por lesión y en la que entran cuatro centrocampistas del Castilla para amortiguar la plaga de bajas.

Entre las seis bajas, la más llamativa es la de Eduardo Camavinga. El galo se ha quedado fuera de la convocatoria debido a un dolor de muelas que ya le impidió trabajar con el grupo durante la sesión del domingo. Tuvo que acudir al odontólogo y, finalmente, no podrá jugar este lunes por la noche ante el cuadro azulón.