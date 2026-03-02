Endrick sigue saliéndose con el Lyon y amenaza al Celta en Europa League

Fran Duarte 02 MAR 2026 - 09:40h.

Endrick fue el mejor del Lyon contra el Marsella con un doblete de asistencias

El Big Data confirma la gran mejoría de Endrick en el Olympique de Lyon: crece en eficacia y compromiso defensivo

Compartir







Endrick sigue de dulce en el Olympique de Lyon. Al delantero brasileño está cumpliendo con creces en su servicio fuera del Real Madrid y, a pesar de la derrota en el derbi francés contra el Olympique de Marsella, demuestra en cada partido que juega que por qué le fichó Florentino Pérez cuando todavía no había cumplido ni la mayoría de edad. La victoria se la acabaron llevando los marselleses gracias a los dos goles de Aubameyang, pero Endrick estuvo cerca de evitarlo siendo otra vez el mejor del partido con dos asistencias para los goles de Tolisso y Himbert.

PUEDE INTERESARTE La surrealista roja directa a Endrick en el Nantes - Olympique de Lyon

Con estas dos ya son cuatro las asistencias que ha dado el delantero brasileño, demostrando que también sabe repartir juego además de marcar goles. Todo esto, más los cinco goles, en tan solo 672 minutos jugados en ocho partidos que le convierten en el líder indiscutible de este Olympique de Lyon que sigue peleando por los puestos Champions en la Ligue 1, consolidándose en la tercera posición, aunque lejos de Lens y PSG. La llegada de Endrick ha sido un completo éxito para el Lyon y solo han perdido los dos últimos partidos después de encadenar 6 victorias consecutivas.

Endrick quiere frustrar el sueño europeo del Celta de Vigo

Con la Champions más o menos atada, ahora quieren seguir soñando en la Europa League y para hacerlo tendrán que superar al Celta de Vigo, que ya fue eliminado por cupa de Endrick en la Copa del Rey la temporada pasada. El brasileño ya sabe lo que es marcar al Celta en una eliminatoria y gracias a su doblete consiguió clasificar al Real Madrid la temporada pasada en la competición copera. Ahora toca verse las caras otra vez contra el equipo celeste llegando con una racha espectacular y liderando a un Lyon que sueña con volver a triunfar en Europa. Primero toca Balaídos y la vuelta en el Groupama Stadium, algo que pone de cara la eliminatoria para los franceses.

El que no va a perder ojo de esa eliminatoria será el Real Madrid, que sigue muy de cerca los pasos del brasileño en Lyon para cuando regrese a Madrid al final de temporada. Una cesión que, ya sea para revalorizar al delantero o para que coja confianza y disfrute de los minutos que no tenía de blanco, le está saliendo muy bien al club madrileño.