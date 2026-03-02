Fran Fuentes 02 MAR 2026 - 18:32h.

El balance en partidos directos está bastante parejo

Acusan al Barcelona de copiar al Real Madrid con sus mensajes de remontada

Ricardo de Burgos Bengoetxea será el encargado de pitar el partido entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Los colchoneros llevan una amplia ventaja de cuatro goles de la ida, aunque Diego Pablo Simeone no quiere relajaciones. El colegiado tiene amplia experiencia con ambos conjuntos, llegando a pitarles en más de 30 ocasiones a cada uno. En los duelos directos, si bien han sido menos, han tenido decisiones polémicas que, a la postre, resultaron decisivas para los resultados de los partidos.

En términos generales, el Atlético ha sido arbitrado por De Burgos en 38 ocasiones, con un saldo de 25 victorias, siete empates y seis derrotas. En el apartado disciplinario, los rojiblancos han visto 83 tarjetas amarillas, dos expulsiones por doble amarilla y tres rojas directas, mientras que sus rivales recibieron 74 amarillas, dos dobles amarillas y una roja directa. Asimismo, en cuanto a penaltis, los rojiblancos han recibido dos a favor y cuatro en contra. El balance de expulsiones, en este caso, favorece a los rojiblancos

Por su parte, el Barcelona ha coincidido con el trencilla en 34 encuentros, con un balance de 28 victorias, un empate y cinco derrotas. En el apartado de tarjetas, los azulgrana acumulan 72 amarillas, 1 doble amarilla y ninguna roja directa, mientras que sus oponentes fueron sancionados con 84 amarillas, una doble amarilla y nueve rojas directas. Desde los once metros, el conjunto azulgrana presenta nueve penaltis a favor y solo uno en contra. Un +8 en penales que contrasta con el -2 del Atlético pese al número similar de partidos dirigidos a ambos.

Cuatro partidos entre Barcelona y Atlético con Ricardo de Burgos Bengoetxea

Más allá de los datos globales, De Burgos Bengoetxea ha arbitrado cuatro enfrentamientos directos entre Atlético y Barcelona, con dos victorias para cada equipo y sin una tendencia disciplinaria uniforme. El primero se remonta a la ida de semifinales de la Copa del Rey 2016/17, disputada en el Vicente Calderón. Aquel encuentro se saldó con triunfo azulgrana por 1-2. En el plano disciplinario, el Atlético vio cinco cartulinas amarillas por tres del Barcelona, en un duelo de alta intensidad propio de una eliminatoria copera.

De Burgos no les pitaría más un partido entre ellos hasta la temporada 2024/25. El colegiado dirigió dos choques ligueros entre ambos en esa temporada. En la jornada 18, el Atlético se impuso 1-2 en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en un partido en el que el Barcelona no vio ninguna amarilla, mientras que los rojiblancos fueron amonestados en tres ocasiones. En ese encuentro, el Atlético recibió una amarilla y el conjunto azulgrana tres. En el Barça pusieron el grito en el cielo por no señalar una mano clara de Rodrigo de Paul, previa al segundo tanto rojiblanco, obra de Alexander Sorloth. Meses después, en la jornada 28 de ese mismo curso, el Barcelona devolvió el golpe con un 2-4 en el Metropolitano.

El precedente más reciente corresponde a la jornada 19 de la temporada 2025/26, con victoria del Barcelona por 3-1. El choque tuvo más de una jugada susceptible de polémica. Y es que dio un gol de Álex Baena que parecía en fuera de juego al inicio del partido para adelantar al Atleti, pero los barcelonistas acabarían remontando hasta finalizar 3-1. También señaló un penalti de Pablo Barrios sobre Dani Olmo que parecía claro, pero que Robert Lewandowski mandó a las nubes.