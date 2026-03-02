El técnico da pistas de cara a la vuelta de Copa del Rey en el Camp Nou

La respuesta de Simeone cuando le preguntan si firma perder 3-0 y un mensaje reivindicativo: "Estamos fantásticos"

El Atlético de Madrid juega este martes en el Camp Nou uno de los partidos más especiales de la temporada. Tras el 4-0 de la ida ante el FC Barcelona, tiene una oportunidad histórica para meterse en la final de la Copa del Rey 13 años después y volver a luchar por el título copero. Diego Pablo Simeone no podrá contar con Pablo Barrios, baja determinante, por lo que su centro del campo es la gran duda que alberga el posible once.

Este mismo lunes, en la última sesión de entrenamiento previa al duelo, ha probado una alineación formada por Musso; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Koke, Mendoza, Lookman; Griezmann y Julián Álvarez.

Un once que, sin duda, estaría marcado de manera sorprendente por la presencia de Rodrigo Mendoza. El centrocampista llegó a principios de febrero al Metropolitano, pero todavía no la sensación de estar asentado en el equipo rojiblanco, más aún en un escenario de máxima presión como el que se presupone que se vivirá en el Camp Nou. De ahí que no esté demasiada clara su titularidad.

Llorente y Cardoso, alternativas a Mendoza en el Barcelona-Atlético

En la ida, Simeone apostó por Marcos Llorente como compañero de Koke en el centro del campo. Y a su vez, por Nahuel Molina como lateral diestro. El argentino firmó un partido sobresaliente en aquel 4-0, pero sus altibajos en cuanto a rendimiento, con muchas más sombras que luces en los últimos meses, dejan en el aire su titularidad.

Otra alternativa podría ser Johnny Cardoso. El estadounidense, a priori, es la opción más fiable para acompañar a Koke en caso de que Llorente juegue de lateral, quien a su vez aporta también más fiabilidad defensiva. Johnny lleva algunos días arrastrando molestias, pero su titularidad no está ni mucho menos descartada. De hecho, quizá no haya ensayado este lunes con los titulares precisamente para descansar por esas molestias.

El resto del once, en cambio, sí parece definido. Musso es el portero de la Copa y Pubill, Hancko y Ruggeri son fijos en la línea defensiva. Koke, también en la sala de máquinas, al igual que Julián Álvarez arriba. Quizá jugadores como Baena o Sorloth podrían tener opciones de ser titulares, pero Lookman y Griezmann parten con ventaja por su experiencia, verticalidad y capacidad para hacer daño a la defensa adelantada del Barça.