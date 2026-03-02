Ángel Cotán 02 MAR 2026 - 18:46h.

El flamante director deportivo ya toma decisiones en el banquillo maño

El Real Zaragoza destituye a Rubén Sellés, su tercer técnico de la temporada

Compartir







ZaragozaHoras de mucho movimiento en las oficinas del Real Zaragoza. La derrota en casa ante el Burgos obligaba a tomar decisiones y han llegado en forma de despido. Con Rubén Sellés y Txema Indias dejando dos importantes vacantes, el club blanquillo dio un primer paso anunciando el regreso de Lalo Arantegui para liderar la dirección deportiva.

Nada más anunciarse su llegada, el ejecutivo zaragozano ha decidido apostar momentáneamente por David Navarro como técnico interino: "El Real Zaragoza comunica que David Navarro dirigirá la sesión de entrenamiento de este lunes en la vuelta al trabajo de los jugadores de cara a comenzar a preparar el partido del próximo viernes ante el Cádiz CF, una decisión adoptada por Lalo Arantegui en el marco de la nueva estructura de la dirección deportiva. Así pues, la plantilla regresará a los entrenamientos en Ibercaja Estadio con David Navarro al frente a partir de las 18:00 horas de este lunes".

No obstante, Lalo Arantegui está peleando el fichaje de Juan Ignacio Martínez para dirigir al Zaragoza en lo que resta de temporada. No están siendo negociaciones sencillas y la nueva dirección deportiva contempla varios escenarios.

Lalo Arantegui pelea por JIM con varios escenarios en el Zaragoza

La opción principal de Lalo no es otra que JIM, pero tal y como apunta El Periódico de Aragón, las negociaciones no avanzan. El entrenador alicantino tiene muchas dudas, no obstante, y aunque por el momento no acepta el puesto, su fichaje no se descarta aún en las oficinas blanquillas. La dramática situación clasificatoria del Zaragoza, el principal escollo para el 'sí' del técnico.

En lo contractual, Lalo Arantegui estaría dispuesto a ofrecerle una vinculación contractual que se extendiese más allá del final de temporada, aún produciéndose el temido descenso. A la espera de una respuesta definitiva, el club valora otros escenarios.

La idea con David Navarro es que dirija la sesión de entrenamiento de este lunes, a la espera de JIM. Si las negociaciones no cuajan, el técnico interino se sentaría en el banquillo visitante del Nuevo Mirandilla. Un buen resultado no le descartaría para tomar las riendas para todo lo que resta del curso.