El Real Zaragoza está sumido en una de las mayores crisis de su historia. Hundido como colista de LaLiga Hypermotion, la derrota del sábado ante el Burgos en casa desató la ira de una afición que empieza a asimilar el más que probable descenso a la tercera categoría del fútbol español. En las oficinas del club aún guardan esperanzas por lograr la permanencia, de ahí que trabajen en un último volantazo para este tramo final de curso con hasta cuatro operaciones en marcha.

Las dos primeras ya están cerradas, pero aún no se han confirmado de manera oficial: Rubén Sellés y Txema Indias, despedidos. Las salidas del técnico y del director deportivo se dan por hechas desde este domingo, horas después de la derrota ante el Burgos. Ninguno de los dos ha cumplido con las expectativas y dejarán al club en una situación dramática. Aún así, el Zaragoza todavía ha confirmado sus marchas de manera oficial.

La tercera está encaminada: el regreso de Lalo Arantegui a la dirección deportiva. Es el elegido para tomar las últimas decisiones de la temporada, empezando por la elección del tercer entrenador del curso. Según El Heraldo, las conversaciones están "muy avanzadas". La idea de la entidad pasaría por anunciar su regreso este mismo lunes.

El Real Zaragoza busca nuevo entrenador

La primera decisión importante de Lalo es evidente: el Zaragoza necesita entrenador. El despido de Rubén Sellés es un hecho, pero todavía no es oficial. Según El Periódico de Aragón, Juan Ignacio Martínez 'JIM' es el mejor colocado para tomar las riendas del equipo hasta final de temporada en busca de una permanencia que empieza a ser casi un milagro, aunque numéricamente posible: faltan 14 jornadas y el equipo está a 8 puntos del puesto 18º. Aún así, será Lalo quien deba tomar la decisión definitiva en un contexto complicado, pues es difícil convencer a un entrenador para que llegue ahora mismo a una entidad en estas circunstancias.

De momento, la única certeza es que la plantilla regresará al trabajo este lunes a las 18:00 horas. A la espera de novedades en el banquillo, podrían ser los preparados físicos quienes se hagan cargo de la sesión de entrenamiento. El Zaragoza juega el próximo viernes por la noche ante el Cádiz CF en el Nuevo Mirandilla, por lo que el tiempo empieza a apremiar. La situación es delicada y la tensión en la capital aragonesa es máxima.