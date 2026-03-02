Lalo Arantegui sustituye al despedido Txema Indias en el Real Zaragoza con un contrato condicionado

Firma hasta 2028, pero podría alargar su contrato hasta 2030

Ya es oficial: Lalo Arantegui se convierte en el nuevo director deportivo del Real Zaragoza. En un lunes frenético y con hasta cuatro operaciones en marcha, la entidad ha confirmado la destituciones de Rubén Sellés Txema Indias en un mismo comunicado. Apenas unos minutos después, ha anunciado también el regreso a casa de Lalo, que firma un contrato con varios asteriscos.

"El Real Zaragoza ha llegado a un principio de acuerdo con Lalo Arantegui para que se convierta en el nuevo director deportivo de nuestro club. Arantegui firmará por lo que resta de temporada y otras dos más fijas, además de dos temporadas opcionales adicionales. Arantegui llega al Real Zaragoza con el aragonés Fran Gracia en su equipo de trabajo, que asumirá la Secretaría Técnica de nuestro club", ha anunciado la entidad aragonesa.

Es decir, que Lalo firma en un principio hasta 2028, pero su contrato se podría ampliar hasta 2030 posteriormente dependiendo de los resultados y del devenir deportivo del club, que actualmente está sumido en una de las crisis más importantes de su historia y cada vez con más opciones de descender a Primera RFEF.

Lalo Arantegui busca nuevo entrenador en el Real Zaragoza

El maño pasó por la secretaría técnica del Zaragoza durante los años 2012 y 2013 y regresó a la casa blanquilla en febrero de 2017 hasta marcharse en diciembre de 2020. " Durante ese periodo, el equipo disputó dos playoff de ascenso a Primera División", recuerda la entidad.

Ahora la situación es bastante distinta. El Zaragoza es colista de LaLiga Hypermotion con sólo 24 puntos y, a falta de 14 jornadas para finalizar el campeonato, está a 8 puntos de los puestos de salvación. Rubén Sellés ha sido el segundo entrenador destituido del curso tras la marcha de Gabi Fernández el pasado mes de octubre. Ahora, una de las primeras tareas de Lalo será designar a un entrenador que coja las riendas del equipo en una situación límite. De momento, David Navarro dirigirá la sesión de este lunes.